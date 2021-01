Za sprawą nowej linii Micro LED firma Samsung po raz pierwszy proponuje telewizor wykonany w tej technologii, który skierowany jest do użytkowników domowych. Widzowie będą mogli doświadczać doskonałych wrażeń wizualnych na ultrawielkim ekranie nowej generacji.

Zdjęcie Samsung Micro LED /materiały prasowe Ultra HD 4K Samsung Neo QLED - nowa generacja telewizorów QLED

W nowej linii MicroLED - obecnie dostępnej z ekranami o przekątnych 110" i 99", a do końca roku także w mniejszych rozmiarach - zastosowano diody, których rozmiar opisywany jest w mikrometrach. Pozwalają one wyeliminować moduł podświetlenia i filtry kolorów używane w urządzeniach konwencjonalnych. Realistyczne barwy i wysoka jasność to zasługa 24 milionów samoemisyjnych indywidualnie sterowanych diod LED. A konstrukcja Monolith Design, dzięki której ekran zajmuje ponad 99 proc. powierzchni frontu urządzenia, ma gwarantować obraz nowej generacji - twierdzi Samsung.

By w pełni wykorzystać potencjał ogromnego ekranu nowej linii MICRO LED, Samsung wprowadził i zoptymalizował szereg rozwiązań znanych z telewizorów Smart TV. Teraz widzowie mogą m.in. skorzystać z opcji 4Vue (Quad View), która pozwala na jednym ekranie wygodne oglądać treści pochodzące nawet z czterech różnych źródeł. W ten sposób kibice mogą podłączyć liczne urządzenia zewnętrzne, by śledzić równocześnie kilka rozgrywających się w tym samym czasie meczów, entuzjaści gamingu mogą z kolei oglądać w streamingu przewodnik po grze, jednocześnie w nią grając. A

Za sprawą wbudowanego systemu Majestic Sound, wyświetlacz ma 5.1-kanałowy dźwięk i nie wymaga zewnętrznego głośnika, by przekształcić każde pomieszczenie w domowe kino.

Dokładna cena i data premiery nie zostały podane, ale możemy mówić o kosztach znacznie wyższych niż nawet najdroższy dostępny telewizor z 2020 roku.