Linia telewizorów QLED Samsunga na 2019 rok

Samsung stawia na QLED-y. Na rynek trafi ponad 20 telewizorów QLED, wśród których znajdzie się więcej modeli z dużą przekątną ekranu. Produkty wejdą do sprzedaży wiosną.

Zdjęcie Premiera telewizorów QLED Samsunga na ten rok /materiały prasowe

Oferta telewizorów QLED na 2019 rok obejmuje modele 8K i 4K, w tym 8K Q950R o przekątnej ekranu od 65 do 98 cali oraz pięć linii 4K: Q90R, Q85R, Q80R, Q70R i Q60R, które w zależności od modelu będą dostępne w rozmiarach od 43 do 82 cali.



Według firmy badawczej IHS Markit, rynek telewizorów 75-calowych i większych osiągnął w 2018 roku 2,1 mln sztuk i szacuje się, że w tym roku wzrośnie o 43 proc. do 3 mln sztuk, a do 2022 roku osiągnie 5,8 mln sztuk.

Rynek telewizorów stale się zmienia, dlatego jesteśmy szczególnie zadowoleni, że możemy rozwijać ofertę naszych telewizorów QLED 8K i 4K wychodząc naprzeciw potrzebom widzów. Duże ekrany i wprowadzane innowacje sprawiają, że tegoroczne produkty będą jeszcze lepiej dopasowane do oczekiwań odbiorców - powiedział Jongsuk Chu, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics.

Modele z tej serii na 2019 rok wyposażone są w technologię "Ultra Viewing Angle". Dzięki zmienionej strukturze paneli telewizora, światło równomiernie rozświetla ekran. Takie rozwiązanie sprawia, że telewizory są w stanie zapewnić wyraziste obrazy o głębszej czerni, a także rozszerzone kąty widzenia - twierdzi producent. To nie jedyna nowość w tegorocznych telewizorach QLED. Modele z tej serii otrzymają tylne strefowe podświetlenie (Direct-Full-Array), co przełoży się na lepszy kontrast i głębsze czernie bez efektu rozmycia kolorów.

Tegoroczne modele QLED 4K otrzymały także procesor Quantum, czyli technologię, która została po raz pierwszy zastosowana w telewizorze QLED 8K. Dzięki temu, niezależnie od rozdzielczości treści źródłowej, wyświetlany obraz będzie wyróżniał się wyższą jasnością. Poprzez wykorzystanie skalowania opartego na sztucznej inteligencji widzowie mogą liczyć na poprawę jakości obrazu i dźwięku.

Zdjęcie QLED Q90R / materiały prasowe

Ponadto wszystkie telewizory Samsung QLED 2019 będą zgodne z HDR10+. Ten standard przetwarzania obrazu pozawala zoptymalizować kolory dla każdej sceny. Dzięki temu są one odpowiednio jaśniejsze lub ciemniejsze, a wyświetlany obraz bardziej szczegółowy. Telewizory QLED 8K będą również obsługiwać transmisję do 60 klatek w 8K według standardu HDMI 2.1. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji i skalowanie telewizor QLED 8K pozwoli zwiększyć jakość materiałów wideo do rozdzielczości bliskiej 8K, co dotyczy także treści przesyłanych.

W tym roku telewizory QLED, jako flagowe modele Smart TV, zapewnią jeszcze więcej opcji dostępu do rozrywki. Wśród nowości znajdzie się m.in. aplikacja iTunes Movies. Dzięki temu widzowie będą mogli korzystać z istniejącej biblioteki iTunes, a także przeglądać iTunes Store oraz kupować i wypożyczać filmy. Z kolei obsługa Apple AirPlay 2 pozwoli odtwarzać materiały z urządzeń Apple bezpośrednio na dużych ekranach telewizorów Samsung. Ponadto telewizory Samsung Smart TV 2019 mogą współpracować z Amazon Alexa, dzięki czemu użytkownicy będą mogli włączyć lub wyłączyć telewizor, a także regulować głośność za pomocą poleceń głosowych.

W trybie Ambient telewizory Samsung QLED mogą dostarczać informacji przydatnych w codziennym życiu, takich jak aktualna prognoza pogody czy wyświetlać fotografie. W tegorocznych produktach dostępna jest jeszcze szersza gama motywów, co pozwala dopasować telewizor do wnętrza i indywidualnych preferencji. Z kolei zainstalowany w telewizorze czujnik automatycznej regulacji oświetlenia zapewnia optymalną jasność dla otoczenia i jednocześnie ogranicza zużycie energii.



Podczas Samsung European Forum firma zaprezentowała również telewizor The Frame na 2019 rok, w którym zastosowano ekran w technologii QLED.

Zdjęcie The Frame / materiały prasowe

Dostępny w telewizorze The Frame Tryb Sztuka pozwala wyświetlić na ekranie dzieła malarstwa czy fotografie, zmieniając domową przestrzeń w nowoczesną galerię. Obecnie do wyboru jest ponad tysiąc dzieł. Zastosowane technologie pozwalają dostosować jasność i kolorystykę treści do otoczenia, dzięki czemu wyświetlana na ekranie sztuka wygląda jak faktyczne obrazy. Nowością w telewizorze The Frame na 2019 rok jest ekran w technologii QLED.

Telewizor Samsung The Frame na 2019 rok zostanie wprowadzony na rynek wiosną.