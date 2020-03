LG OLED - 14 nowych modeli trafia do sprzedaży

LG wprowadza na rynek nowe telewizory - 14 modeli OLED, w tym inspirowanej sztuką serii GX, modeli ZX o rozdzielczości real 8K oraz modeli 4K Ultra HD.

Zdjęcie Nowe telewizory OLED marki :LG /materiały prasowe

Trzy nowe modele z serii GX Gallery (o przekątnych 55, 65 i 77 cali) mają minimalistyczny wygląd, możliwym do uzyskania dzięki zastosowaniu matrycy OLED, niewymagającej dodatkowego podświetlenia.

Reklama

Konstrukcja matrycy pozwala na projektowanie telewizorów z ultrasmukłą obudową - 65-calowy model ma 20 mm grubości i nie wymaga podłączania zewnętrznego modułu sterującego. Taki telewizor można zamontować płasko na ścianie, podobnie jak obraz.

Telewizory z serii LG OLED ZX Real 8K (modele 88 OLED ZX i 77 OLED ZX) wyświetlają obraz w rozdzielczości czterokrotnie większej niż 4K i 16-krotnie większej od Full HD. Telewizory LG pozwalają na oglądanie obrazu o prawdziwej rozdzielczości 8K, ponieważ w pełni spełniają wymagania specyfikacji 8K Ultra HD opracowanej przez stowarzyszenie CTA (Consumer Technology Association), a tym samym są jednymi z pierwszych telewizorów 8K, które uzyskały od CTA prawo do oznaczenia logiem 8K Ultra HD.



Nowa linia LG na rok 2020 obejmuje również telewizory OLED 4K (modele CX i BX o przekątnych 77, 65 i 55 cali). Ponadto, jeszcze w tym roku zostanie wprowadzony do sprzedaży telewizor OLED z serii CX o nowej przekątnej 48-cali. Nowości z linii NanoCell



Oprócz technologii OLED, LG rozszerza także swoją nową linię telewizorów NanoCell zaliczającą się do segmentu LCD Premium. Wzbogaca się ona o siedem modeli Real 8K (75- i 65-calowe z serii Nano99, Nano97 i Nano95 oraz 55-calowy Nano95), które podobnie jak ich odpowiedniki z matrycami OLED uzyskały od stowarzyszenia CTA certyfikat 8K UHD.

Procesor, nowe HDMI i Filmmaker Mode

W większości telewizorów LG OLED i NanoCell z roku 2020 zastosowano nowy procesor α (Alpha) 9 Gen 3 AI. Jest to procesor trzeciej generacji, oparty na rozwiązaniach znanych z poprzednich generacji procesorów obrazu, ale dysponujący większą mocą obliczeniową i zaawansowanymi algorytmami głębokiego uczenia, które dodatkowo podnoszą jakość obrazu i dźwięku w nowych telewizorach.



Zdjęcie / materiały prasowe

Telewizory LG z roku 2020 są wyposażone w najnowszą wersję interfejsu HDMI, która dzięki technologiom eARC i ALLM pozwala na uzyskanie wyższej jakości dźwięku oraz płynne, pozbawione opóźnień odwzorowanie szybkiego ruchu. Telewizory LG 8K mogą wyświetlać treści o natywnej rozdzielczości 8K z wejść HDMI i USB, a także obsługują różnorodne kodeki wideo, takie jak HEVC, VP9, czy AV1 - preferowany przez YouTube oraz inne platformy streamingowe. Telewizory LG 8K obsługują streaming treści 8K z prędkością 60 kl./s i uzyskały certyfikat potwierdzający możliwość wyświetlania treści 8K 60P z urządzeń podłączonych za pomocą złącza HDMI.



Najnowsze modele OLED są pierwszymi telewizorami wyposażonymi we wbudowane oprogramowanie do kalibracji sprzętowej. Ponadto, dzięki funkcji Dolby Vision IQ oraz trybowi Filmmaker Mode, telewizory LG OLED umożliwiają wyświetlanie filmów w sposób zgodny z zamysłem twórców.



Dla graczy i fanów sportu

LG jest pierwszym producentem oferującym telewizory kompatybilne z technologią NVIDIA G-SYNC i w tym roku wprowadza łącznie 12 modeli OLED obsługujących tę ważną dla graczy technologię. Poprzez dostosowanie częstotliwości odświeżania matrycy telewizora do częstotliwości generowania klatek przez kartę graficzną, technologia G-SYNC gwarantuje ponadprzeciętne odwzorowanie grafiki.

Zdjęcie OLED-y mają specjalne funkcje dla graczy / materiały prasowe

Ponadto telewizory LG OLED charakteryzują się małym opóźnieniem sygnału wejściowego i bardzo krótkim czasem reakcji, co przekłada się na brak migotania lub zacinania obrazu - niekorzystnych efektów często występujących na najpopularniejszych monitorach. Telewizory LG OLED i NanoCell z roku 2020 obsługują HDMI VRR, co czyni z LG jedyną markę telewizorów, która współpracuje z szeroką gamą kart graficznych i konsol do gier.



Z myślą o kibicach sportowych telewizory LG z roku 2020 zostały wyposażone w funkcję Sports Alert, która ułatwia śledzenie rozgrywek ulubionej drużyny wyświetlając informacje o rozpoczynającym się meczu oraz informując o bieżących wynikach, czy terminarzach spotkań. Użytkownicy mogą wybierać spośród lig wielu dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, koszykówka, czy futbol amerykański. Ponadto, do telewizora można podłączyć jednocześnie dwa głośniki Bluetooth, aby otoczyć widzów odgłosami z trybun.



Konkretne daty premier i ceny nie zostały podane