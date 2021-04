Laserowy telewizor Hisense 100L5 4K Smart Laser TV - 100 cali w domu

Na Polskim rynku pojawia się coraz więcej produktów kolejnego chińskiego potentata elektroniki konsumenckiej i AGD - firmy Hisense. Do sprzedaży trafił m.in. laserowy telewizor o przekątnej 100 cali. Co to za sprzęt?

Zdjęcie Hisense 100L5 4K Smart Laser TV /materiały prasowe

Laser TV to laserowy telewizor, w którego skład wchodzi projektor o ultrakrótkim rzucie i wysokiej jakości ekran 4K eliminujący światło otoczenia. Opatentowana przez Hisense technologia źródła laserowego równomiernie emituje światło i kolory na ekran, aby wyświetlać płynne i szczegółowe obrazy w dowolnym oświetleniu. Telewizory Hisense umożliwiają także oglądanie wielkoformatowego ekranu z bliskiej odległośc. Dzięki temu, że obraz na ekranie jest odbijany, a nie bezpośrednio wyświetlany w kierunku oczu sprawia, że Laser TV jest przyjazny dla wzroku i mniej męczy oczy nawet podczas długich seansów - twierdzi producent.

Aktualnie w Polsce można kupić m.in. model 100L5 4K Smart Laser TV, który wyróżnia się jednym z największych ekranów wśród telewizorów laserowych, o przekątnej obrazu 100 cali (2,5 metra). Telewizor kosztuje 19 999 zł. Producent zastosował w nim laser wspomagany własną technologią X-Fusion Laser Light Engine, która dzięki temu, że wykorzystuje niebieskie światło źródła laserowego zapewnia najbardziej precyzyjną jakość obrazu. Telewizor obsługuje także obraz w 4K Ultra HD z HDR oferując tym samym 8 milionów pikseli na ekranie i gwarantując wysoką jakość szczegółów obrazu.

Model jest wyposażony dodatkowo w technologię MEMC, która zapewnia większą płynność wyświetlanego obrazu oraz Wide Color Gamut poszerzającą gamę kolorów na ekranie. Maksymalna luminancja w tym modelu jest bardzo wysoka i wynosi 2700 ANSI lumenów. Telewizor został wyposażony w system audio Dolby Atmos, który dopełnia wyjątkowości doświadczenia z oglądania. Funkcja Smart oferuje dostęp do najpopularniejszych aplikacji m.in. Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że więcej czasu spędzamy przed ekranami urządzeń, wielkoformatowe telewizory stają się coraz bardziej popularne. Rynek dużych przekątnych TV rośnie w bardzo szybkim tempie rok do roku - pierwszy kwartał 2021 roku w segmencie +70" urósł ilościowo o ponad 90% (prawie podwójnie w stosunku do zeszłego roku). Hisense wpisując się w te trendy dostarcza swoje modele Laser TV w segmencie 88", 100" i planuje dalej poszerzać swoje portfolio w tym zakresie.

Zdjęcie Hisense 100L5 4K Smart Laser TV / materiały prasowe

Produkty Hisense na polskim rynku

Portfolio produktów Hisense na polskim rynku systematycznie powiększa się. Klienci w Polsce mogą kupić telewizory marki, w tym modele LED i Laser TV, a także sprzęt AGD, m.in. lodówki, zamrażarki czy pralki.

Historia marki Hisense na świecie

Hisense to chińskie, międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego produkty są dostępne na sześciu kontynentach. W języku chińskim słowo "Hisense" oznacza "dwie rzeki wpadające do morza" lub "zaufanie bez granic". Początki marki sięgają 1969 roku, wtedy właśnie rozpoczęto produkcję odbiorników radiowych w nowo założonej fabryce No.2 Radio Factory w Qingdao. Kolejnym krokiem w rozwoju firmy było poszerzenie w 1996 roku portfolio o klimatyzatory, a rok później o telewizory. W 2002 roku do oferty włączono chłodziarko-zamrażarki, a w następnych latach inne sprzęty AGD i RTV, m.in. lodówki, pralki, piekarniki, tablety czy smartfony.

Hisense ma swoje oddziały aż w 54 państwach na całym świecie i zatrudnia ponad 80 000 pracowników, z czego 6 000 osób pracuje w 16 nowoczesnych centrach badań i rozwoju. W 2018 roku Hisense został właścicielem firmy Gorenje, czołowego producenta AGD w Europie.



