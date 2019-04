Planujesz zakup telewizora 4K UHD z HDR, dekodera 4K nc+, Orange, Vectra lub chcesz unowocześnić zestaw kina domowego? Istotnym elementem całej układanki będzie kabel HDMI - zwracamy uwagę, o czym należy pamiętać przy jego wyborze.

Zdjęcie Kabel HDMI jest kluczem do obrazu 4K o odpowiedniej jakości /123RF/PICSEL

Standard HDMI (High Definition Multimedia Interface) już drugą dekadę z powodzeniem sprawdza się, jako główny interfejs do przesyłania sygnału audio oraz wideo w segmencie elektroniki użytkowej. Okablowanie HDMI jest najczęściej używane do podłączenia telewizorów i monitorów, dekoderów, konsol, komputerów czy kina domowego oraz odbiorników audio. Podstawową funkcją interfejsu HDMI jest umożliwienie transmisji cyfrowego , nieskompresowanego sygnału AV oraz danych sterujących za pomocą jednego przewodu, a także dowolne łączenie zgodnych ze standardem urządzeń. Jednak możliwości technologiczne urządzeń z biegiem lat systematycznie rosną, ewoluują także możliwości złączy i kabli HDMI. W efekcie, na rynku spotkać można dziś produkty o różnych standardach, które nie zawsze spełnią najwyższe wymagania użytkownika.

Przewody poprzedniej generacji znacznie ustępują możliwościom najnowszych produktów 4K, a z czasem będą ustępować urządzeniom 8K. Dlatego dla przeciętnego użytkownika wybór odpowiedniego kabla może być bardzo skomplikowany, kiedy − poza długością przewodu − należy rozważyć przepustowość i pełną specyfikację kabla oraz urządzeń nim połączonych.

Co się stanie jeśli zainstalujemy niekompatybilny kabel HDMI?

W najgorszym wypadku w ogóle nie uzyskamy sygnału na odbiorniku lub sygnał będzie posiadał drobne zniekształcenia. Może to wystąpić szczególnie wtedy, gdy do telewizora UHD podłączymy źródło 4K, w szczególności z HDR. Jeśli kabel nie będzie obsługiwał odpowiedniej prędkości do 18 Gb/s, zmuszeni będziemy obniżyć parametry sygnału w źródle: chrominancję, przestrzeń kolorów, klatkaż czy finalnie rozdzielczość, żeby uzyskać pozbawiony zakłóceń obraz. Odbędzie się to niestety kosztem jakości obrazu i nie pozwoli uwolnić potencjału naszego, często bardzo drogiego sprzętu AV.



Najnowszym i obowiązującym standardem złącz jest HDMI 2.0b, zastępujący wersje 2.0a i 2.0. Określa on maksymalną częstotliwość zegarową TMDS 600 MHz, co przekłada się na prędkość przesyłu danych 18Gb/s i parametry obrazu 4K przy 60Hz z 8 bitowym kolorem, szerszym spectrum kolorów BT.2020 i próbkowaniem chrominancji 4:4:4. Pozwala również na przesłanie do 32 kanałów audio, próbkowanie audio na poziomie 1,536 MHz, wsparcie najnowszych "gęstych" formatów kina domowego, jak Dolby Atmos i DTS:X oraz obsługę sygnałów o aspekcie kinowym 21:9 (2560x1080). Co najważniejsze zaś, w porównaniu do poprzednich wersji w pełni wspiera on obsługę Dolby Vision, HDR10 i telewizyjnego HLG (Hybrid Log Gamma). Należy pamiętać, że standard złącz HDMI ma zastosowanie do urządzeń odbiorczych tj. telewizorów, monitorów czy projektorów oraz nadawczych, czyli wszelakich źródeł wideo.

Przez zgodność kabla ze standardem HDMI 2.0 rozumiemy zaś obsługę prędkości 18Gb/s zgodnie ze specyfikacją modelu. Same przewody posiadają swoją kategoryzację, a wiążący dla najnowszych kabli jest "High speed with Ethernet" dla kabli miedzianych z ewentualnym certyfikatem "Premium". Należy jednak uważać, gdyż kable "High Speed with Ethernet" mogą obsługiwać różne przepustowości i niższej jakości produkty pozwolą przesłać maksymalnie 10,2 Gb/s, co odpowiada wsparciu jedynie sygnałów 4K 30Hz (4:4:4, 8bit).

Zdjęcie Przekrój kabla HDMI / materiały prasowe





Dlatego też organizacja HDMI Licensing LCC wprowadziła w 2015 roku certyfikat "Premium HDMI", żeby uporządkować nazewnictwo na rynku okablowania i tym samym zapewnić końcowych użytkowników, że certyfikowane kable HDMI zagwarantują najwyższe parametry pracy przy współpracy z kompatybilnymi urządzeniami UHD i pozwolą na uzyskanie pełnego wsparcia 4K z 60H przy najwyższych parametrach. Pretendujące do certyfikatu kable HDMI są testowane w Autoryzowanym Centrum Testowym (ATC) pod kątem zapewnienia pełnej przepustowości 18Gb/s wynikającej ze specyfikacji HDMI 2.0b oraz odporności na zakłócenia elektromagnetyczne EMI. Modele, które pomyślnie przejdą wszystkie testy, otrzymują specjalną etykietę z hologramem oraz kodem QR, dzięki któremu możemy potwierdzić autentyczność kabla poprzez mobilną aplikację HDMI Premium.



Przykładem kabli Premium HDMI są produkty amerykańskiej firmy SCP z oferty polskiego dystrybutora C4i. Tylko kable SCP oferują opatentowane złącze Snug Tite gwarantujące niezawodne połączenie dzięki specjalnemu wyprofilowaniu w konektorze. Kable są dodatkowo potrójnie ekranowane, zapewniając najwyższy poziom ochrony przeciwzakłóceniowej, która wraz ze wzrostem częstotliwości przy sygnałach 4K Ultra HD staje się wiodącym problemem. Przewody SCP występują w trzech seriach:

- 990UHD - sprawdzające się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i konsumenckich. Spełniają rygorystyczne wymogi amerykańskich norm, które dopuszczają prowadzenie kabli w ścianach. Występują w długościach od 0.9m do 4,5m.

- 991UHD - kable typu Slim, które charakteryzuje mniejszy konektor i średnica kabla. Są bardzo elastyczne i idealne do instalacji w trudno dostępnych (np. przy zawieszonym na ścianie telewizorze) lub gdy chcemy możliwe ukryć kable. Występują w długościach od 0.5m do 2.5m.

- 990UHDV Ultra Violet − najwyższej jakości, doskonale wykonane kable HDMI w metalowej obudowie w kolorze fioletowym zalecane do zaawansowanych instalacji kina domowego. Oferują wysokie parametry pracy oraz unikatowy design. Występują w długościach 0.9m do aż 6m.



Zdjęcie / materiały prasowe

Przewody 990UHDV są najdłuższymi kablami z certyfikatem "Premium HDMI" dostępnymi na rynku − sześć metrów wynika bezpośrednio z technologii budowy kabla miedzianego i przesyłu sygnału HDMI. Dłuższe kable HDMI muszą posiadać już wzmacniacz sygnału, czyli wbudowany chip z dodatkowym modułem elektronicznym, pomagającym wzmocnić sygnał przy przesyle na większą odległość. Niestety, fakt ingerencji w tor HDMI przez dodatkowe obwody aktywne w instalacjach z wieloma urządzeniami przełączającymi i rozdzielającymi może powodować ograniczenie pasma przesyłu HDMI poniżej 18Gb/s i w rezultacie niestabilną pracę.

Dlatego chcąc przesłać sygnał wysokiej rozdzielczości powyżej 6-metrów konieczne było dotychczas stosowanie kosztownych extenderów wykorzystujących skrętkę CAT6 . Poza wysokim kosztem instalacji, wiązało się to z kompresją obrazu (pasmo do 10,2 Gb/s) lub ponownym zmniejszaniem parametrów przesyłanego sygnału.

Rozwiązaniem są kable hybrydowe HDMI typu AOC (Active Optical Cable) z oferty firma takich jak: C4i. Są to kable optyczno-miedziane spełniające wszystkie kryteria specyfikacji HDMI 2.0b. Jako jedne z niewielu kabli na rynku gwarantują pełną i bezstratną prędkość 18Gb/s oraz przesył sygnału 4K UHD 60Hz 4:4:4 z HDR10/Dolby Vision nawet na 100 metrów. Są to tym samym najdłuższe przewody HDMI 4K UHD dostępne na rynku.

Kable AOC wykorzystują 4-żyłowe włókna szklane, wielomodowe i − w przeciwieństwie do standardowych kabli miedzianych HDMI − gwarantują bezstratne przesłanie sygnału AV. Co ważne, nie są one wrażliwe tak, jak kable miedziane, na wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne i wraz z długością nie spada ich przepustowość, dlatego jakość transmisji jest idealna niezależnie czy użyjemy kabla 10-metrowego czy 100-metrowego. Mogą też być z powodzeniem wykorzystywane w tych instalacjach, gdzie kable miedziane mają problemy z związku z licznymi zakłóceniami środowiskowymi. Dodatkowym atutem wynikającym z budowy kabli hybrydowych jest ich elastyczność, w związku z tym kabel światłowodowy znacznie łatwiej układa się w peszlach, kanałach instalacyjnych czy ścianach. Kable mają też dużo większy promień gięcia oraz są lżejsze od kabli miedzianych.

Każdy kabel AOC jest kablem kierunkowym. Po stronie źródła znajduje się nadajnik odpowiedzialny za konwersję sygnału HDMI na światłowodowy. Sygnał jest przyjmowany i ponownie konwertowany na HDMI po stronie odbiornika, gdzie pobiera też energię od telewizora czy projektora.

Kable hybrydowe z oferty C4i występują w trzech odmianach. Pierwsza to LAN H2H oferująca kable od 10 do 100m. Druga to SUN 420 z kablami od 10 do 50m. Trzecia to seria kabli firmy SCP 995AOC o długościach od 10 do 30m. Kable posiadają identyczne parametry, przepustowość 18Gb/s i promień gięcia. Różnią się jedynie wyglądem konektorów i faktem, że seria LAN H2H oferuje dłuższe kable do 100m, co czyni je najdłuższymi przewodami HDMI na rynku. Kable SCP z kolei mają specjalną budowę konektora, składającego się z dwóch części. Pozwala to na instalację i przeciągnięcie kabla przez wąskie kanały w ścianach czy sufitach, co usprawnia pracę instalatorów. Model 995AOC obsłuży także pasmo wyższe, nawet do 24Gb/s, a dodatkowo posiada otulinę LSZH (niepalną).



Dostępne są również kable HDMI firmy SCP bez certyfikatu Premium, ale wspierające transfer do 18Gb/s. Są to kable z serii SCP 940 (od 0,5m do 4,0m) oraz SCP 944E (od 0,9m do 15m). Z racji braku certyfikatu są to produkty polecane do mniej wymagających instalacji.