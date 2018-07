Igrzyska Pekin 2022 będą transmitowane w 8K

Japonia podjęła zobowiązanie wyprodukowania relacji z Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w rozdzielczości 8K, przynajmniej dla widzów w Japonii. Również Zimowe Igrzyska Pekin 2022 mają być zdominowane przez 8K. Takie informacje pojawiły się podczas niedawnego QLED & Advanced Displays Summit w Los Angeles.

Zdjęcie HD kontra 4K kontra 8K /materiały prasowe

Michael Heiss, członek stowarzyszenia CEDIA, odnosi się na swoim blogu HiddenWires do zapowiedzi Samsunga dotyczących wprowadzenia na rynek wyświetlaczy 8K, które zaprezentuje prawdopodobnie na IFA w Berlinie tej jesieni. Stwierdza także, że igrzyska w Chinach będą poważnym impulsem dla 8K.

Reklama

Zbliżająca się konferencja MIPCOM również ma skupiać się na treściach 8K. NHK zaprezentuje swoje programy zrealizowane w tej rozdzielczości (mimo że zostaną przekonwertowane do 4K), podobnie jak włoska wytwórnia Magnitude Films, która tworzy dokument o włoskim artyście baroku Lorenzo Bernini. Co do innych treści, jest już wiele firm produkcyjnych wykorzystujących 6K i 8K w swoich działach, szczególnie jeśli chodzi o dokumenty.

Anita Kaźmierska