Huawei wprowadza na rynek pierwszy telewizor OLED

Vision X65 to nowy telewizor OLED chińskiego producenta. Urządzenie wyróżnia się smukłą obudową i częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Zdjęcie Vision X65 /materiały prasowe

Telewizor został wyposażony w 65-calowy ekran OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wśród wielu zalet warto wymienić m.in. HDR, nieskończony kontrast czy głęboką czerń. Huawei twierdzi też, że jest to największy na świecie wyświetlacz na rynku, który przeszedł niemiecki certyfikat TUV Rheinland w zakresie ochrony wzroku. We wnętrzu telewizora znajdziemy układ HiSilicon - Honghu 898 z 6 GB pamięci RAM. Został on specjalnie zoptymalizowany pod kątem ekranów OLED, dzięki czemu poprawia jakość obrazu za pomocą algorytmów AI.

Całe urządzenie sprawia wrażenie bardzo smukłego. W górnej ściance obudowy zamieszczono wysuwaną kamerę ultra-szerokokątnym 24-megapikselowym aparatem do rozmów wideo. Umożliwia ona również sterowanie gestami oraz dźwiękiem. Aby zapewnić wysoką jakość oglądania filmów, telewizor ma również 14 głośników o mocy do 75 W.

Zdjęcie Vision X65 / materiały prasowe

Niestety za to wszystko przyjdzie nam sporo zapłacić. Huawei wycenił model Vision X65 na kwotę 24 999 CNY, co w przeliczeniu daje ok. 3 500 USD, a więc ok. 15 000 złotych. Przedsprzedażowe zamówienia są już dostępne na terenie Chin.

Telewizory OLED przed wielu nazywane są "zabójcami LCD", technologiom mającą zastąpić ciekłokrystaliczne ekrany.