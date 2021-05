Hisense 88L5V Sonic Screen Laser TV - z głośnikiem w ekranie

​Model 88L5V Sonic Screen Laser TV to najnowsze urządzenie w portfolio Hisense, które wyróżnia się wbudowanym w ekran telewizora głośnikiem wyposażonym w system DML rozpraszający dźwięk (Distributed Mode Loudspeaker). Sonic Screen Laser TV będzie dostępny w sprzedaży w Polsce już w lipcu 2021 roku.

Hisense 88L5V Sonic Screen Laser TV

W najnowszym modelu dźwięk wydobywa się bezpośrednio z ekranu, a membrana głośnika wyposażona w system DML wibruje na całej jego powierzchni o komorowej strukturze, co gwarantuje dźwięk 360 stopni.

W ekran wbudowanych jest 100 000 jednostek audio, które sprawiają, że dźwięk i obraz są w pełni zintegrowane. Technologia DML to rozwiązanie całkowicie odmienne od systemów dźwiękowych stosowanych w klasycznych telewizorach, w których małe głośniki wbudowane są w ramkę urządzenia. Hisense umieszczając ścieżkę dźwiękową bezpośrednio na ekranie zadbał o to, aby widz rzeczywiście mógł doświadczyć realizmu scen wyświetlanych na telewizorze Sonic Screen Laser TV.

Nowy Sonic Screen Laser TV wyróżnia się dźwiękiem przestrzennym 360 stopni z maksymalną głośnością 90 dB, dzięki czemu każde miejsce w obszarze oglądania staje się tym idealnym, niezależnie od odległości od ekranu.

Cechą modelu jest wysoki współczynnik wierności, który sięga aż 97% - to aż o 10% więcej w porównaniu do ekranów akustycznych OLED - twierdzi producent. Amplituda na poziomie makro zapewnia szybką prędkość konwersji dźwięku i czasu reakcji, co gwarantuje ultrarealistyczny, krystaliczny dźwięk, bez żadnych zniekształceń.

Co więcej, Sonic Screen Laser TV jest wyposażony w mocny bas, który osiąga do 50 Hz. To wartość, która jest porównywalna do poziomu dźwięku z profesjonalnych subwooferów oraz stanowi najwyższą częstotliwość basu na rynku telewizorów laserowych.

Hisense 88L5V Sonic Screen Laser TV

Producent zastosował w swoim 88-calowym telewizorze laser wspomagany własną technologią X-Fusion Laser Light Engine, która dzięki wykorzystaniu niebieskiego światła ze źródła laserowego zapewnia precyzyjną jakość obrazu oraz doskonałą trwałość sprzętu - ponad 25 000 godzin oglądania, co odpowiada 12 000 seansów filmowych.

Telewizor obsługuje także obraz w 4K Ultra HD z HDR oferując tym samym 8 milionów pikseli na ekranie. Model jest wyposażony dodatkowo w technologię MEMC, która zapewnia dużą płynność wyświetlanego obrazu oraz Pure Colors odpowiadającą za żywe i naturalne barwy na ekranie.

Telewizor charakteryzuje ekranem o 2,9 cm grubości, a także łatwym montażem - projektor należy postawić na półce w odległości minimalnej 20,8 cm od ściany, na której został zainstalowany ekran.

Sonic Screen Laser TV oferuje również dostęp do wszystkich najpopularniejszych aplikacji m.in. CDA.PL, Netflix, YouTube, czy Amazon Prime Video.

