HDR10+ i Dolby Vision i w telewizorach Panasonic na ten rok

Panasonic zaprezentował cztery serie telewizorów OLED w 2019 r., podwajając ofertę urządzeń OLED z roku 2018. Wszystkie telewizory OLED i większość telewizorów LCD 4K obsługuje HDR10+ i Dolby Vision.

Zdjęcie Panasonic GZ2000 /materiały prasowe

W zeszłym miesiącu na targach CES Panasonic zaprezentował swój flagowy model telewizora OLED na rok 2019, czyli GZ2000 — "najbardziej kinowy telewizor świata". Obecnie część z najbardziej pożądanych funkcji modelu GZ2000, w tym obsługa standardów HDR10+, Dolby Vision i Dolby Atmos została udostępniona w całej ofercie modeli telewizorów Panasonic OLED i LCD na rok 2019, z wyłączeniem podstawowych modeli 4K LCD.

W roku 2019 Panasonic podwaja liczbę serii telewizorów OLED do czterech. Obejmuje to serie GZ2000, GZ1500, GZ1000 i GZ950*, wszystkie oparte na wyjątkowo mocnym, inteligentnym procesorze Panasonic HCX PRO. Oprócz obsługi nowej generacji dynamicznych formatów metadanych HDR10+ i Dolby Vision, wszystkie modele telewizorów OLED są precyzyjnie dostrojone przez hollywoodzkiego specjalistę od kolorystyki, Stefana Sonnenfelda. Planuje się, że wszystkie modele telewizorów OLED będą mieć certyfikat UHD Premium.

W tym roku pojawią się również cztery nowe serie telewizorów 4K LCD: GX940, GX900, GX800 i GX700. Flagowy model GX940 — dostępny tylko z ekranem o przekątnej 75 cali — jest, podobnie jak telewizory OLED, oparty na nowym inteligentnym procesorze HCX Pro i również obsługuje standardy Dolby Vision

i HDR10+.

Oczywiście nie tylko obrazy czynią telewizor "kinowym", ogromne znaczenie ma również dźwięk. O ile seria GZ2000 posiada innowacyjne, wbudowane głośniki skierowane do góry, które zapewniają najbardziej wciągający dźwięk przestrzenny, wszystkie inne modele (z wyjątkiem telewizorów 4K LCD GX700) również obsługują technologię Dolby Atmos.

Wszystkie serie telewizorów OLED oraz flagowy model LCD, czyli GX940, obsługują nowy format zdjęć HLG Photo, przenoszący fotografię do świata HDR. Wszystkie modele OLED współpracują też z popularnymi asystentami głosowymi, dzięki czemu można je ściśle zintegrować z instalacją inteligentnego domu.

Obsługa formatu HDR10+ i Dolby Vision

Wszystkie cztery serie telewizorów OLED są wyposażone w ekrany o przekątnych 65 i 55 cali. Podczas gdy GZ2000 szczyci się ekranem OLED 4K Professional Edition, specjalnie dostosowanym przez inżynierów działu badań i rozwoju firmy Panasonic, wszystkie modele telewizorów OLED, w tym GZ950, GZ1000 i GZ1500 posiadają najnowocześniejszy inteligentny procesor HCX PRO — najmocniejszy, jaki kiedykolwiek został stworzony przez firmę Panasonic. Wszystkie modele obsługują też formaty HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG i HLG Photo, co zapewnia pełną kompatybilność ze wszystkimi dostępnymi obecnie na rynku formatami HDR. Niezależnie od źródła, widz ma gwarancję maksymalnie atrakcyjnego, dynamicznego obrazu na ekranie telewizora.

Telewizory mają systemy fonii wyposażone z myślą o technologii Dolby Atmos. W modelu GZ2000 zastosowano pierwsze na świecie wbudowane głośniki skierowane do góry, które mogą dostarczyć dźwięk Dolby Atmos jako element całego systemu audio z silnikiem Jeno, dostrojone przez specjalistów marki Technics. Model GZ1500 ma własny elegancki i kompaktowy głośnik Blade Speaker wbudowany bezpośrednio w podstawę telewizora. Częściowo dzięki przednim głośnikom o dużej mocy, model GZ1500 zapewnia bardzo atrakcyjną przestrzenną scenę dźwiękową.

Formaty HDR10, HLG, HDR10+ i Dolby Vision

HDR we wszystkich jego cechach charakterystycznych w ofercie telewizorów LCD 4K. Nawet podstawowa seria GX700 (z ekranami o przekątnej 40, 50, 58 i 65 cali) z procesorem Studio Colour Engine zapewnia obsługę typowych formatów HDR10

i HLG (Hybrid Log Gamma). Serii GX800 z procesorem HCX (z ekranami o przekątnej 40, 50, 58 i 65 cala) stanowi wyraz zobowiązania marki Panasonic do wprowadzenia na rynek masowy korzyści płynących z dynamicznych formatów metadanych HDR poprzez obsługę formatów HDR10+ i Dolby Vision, z dodaniem obsługi formatu Dolby Atmos po stronie dźwięku. Seria GX900 (z ekranami o przekątnej 43, 49, 55 i 65 cali) ma również taką samą szeroką kompatybilność HDR jak GX800.

Dzięki wyższej częstotliwości odświeżania ekranu równej 100 Hz i inteligentnemu procesorowi HCX PRO, flagowy 75-calowy model GX940 obejmuje ten sam szeroki zestaw formatów HDR, co telewizory OLED, w tym rodzący się dopiero format HLG Photo. Inteligentny procesor HCX PRO błyskawicznie analizuje i optymalizuje barwę, kontrast i wyrazistość wszelkich treści wideo 4K, zapewniając widzom oglądanie możliwie najlepszego dostępnego obrazu telewizyjnego niezależnie od źródła.

My Home Screen 4.0

Nowe telewizory Panasonic ze zmodyfikowanym graficznym interfejsem użytkownika My Home Screen 4.0 pozwalają widzowi dostosować interfejs użytkownika do własnych preferencji z większą dowolnością i elastycznością. Układ ekranu głównego można zmieniać, tworząc własne, niestandardowe układy. Dostęp do serwisów VOD i nadawanych treści jest jeszcze łatwiejszy dzięki nowemu graficznemu interfejsowi użytkownika ze skrótami do transmisji telewizyjnych na żywo, podłączonych urządzeń i aplikacji, takich jak Netflix, Amazon i YouTube. Użytkownicy mogą nawet dodawać często oglądane kanały telewizyjne do ekranu głównego.

Ponadto, jako pierwszy na świecie telewizor My Home Screen 4.0, urządzenie obsługuje również format HD+ przy użyciu standardowej technologii HbbTV Operator App w Niemczech, umożliwiając użytkownikom dostęp do usługi HD+,

w tym pakietu kanałów HD+ z 23 kanałami prywatnymi w jakości HD- i 2 kanałami w jakości UHD.

Dokładne ceny i daty premier nie zostały podane.