​HDMI 2.1 - najważniejsze informacje. Jakie telewizory mają HDMI 2.1?

Wraz z nadejściem nowej generacji konsol i coraz lepszej jakości obrazu i dźwięku, kolejne telewizory otrzymują port HDMI 2.1. Co oferuje HDMI 2.1? Które telewizory wspierają HDMI 2.1? W jaki sposób HDMI 2.1 będzie istotny dla nowych konsol PlayStation 5 i Xbox Series X?

HDMI to kluczowy port w naszym telewizorze, konsoli, odtwarzaczu wideo, a także wielu innych urządzeniach. Towarzyszy nam od początków ery HD, zmieniając wersje. Od powszechnego portu HDMI 1.4, przez wspierający 4K port HDMI 2.0, aż po najnowszy port - HDMI 2.1. Co go wyróżnia?

Standard HDMI 2.1

Wraz z nowymi telewizorami, konsolami (PlayStation 5, Xbox Series X), odtwarzaczami wideo i innymi zewnętrznymi urządzeniami, HDMI 2.1 stanie się powoli nowym standardem. Co go wyróżnia? Oferuje przepustowość do 48 Gb/s - dla porównania, HDMI 2.0 mógł dostarczyć 18 Gb/s.

Co z tego wynika? Wsparcie dla szeregu opisanych poniżej technologii, dzięki którym jakość obrazu oraz dźwięku będzie znacznie wyższa.

Technologie obrazu i dźwięku wspierane w ramach HDMI 2.1

Variable Refresh Rate (VRR)

Technologia eliminująca zjawisko "screen tearingu" (rozrywanie obrazu). Jest to rozwiązanie zastosowane w ramach technologii AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync. VRR polepsza jakość obrazu, eliminując wspomniane błędy.

High Frame Rate(HFS)

Możliwość prezentacji obrazu w jakości K w 120 Hz, a nawet obrazu 8K w 60 Hz. Jedna z kluczowych nowości oferowanych przez HDMI 2.1 oraz konsole nowej generacji - Xbox Series X i PlayStation 5.

Quick Frame Transport (QFT)

Technologia umożliwiająca redukcję input lagu, czyli czasu, jaki upływa od podania informacji o tym, co ma się wyświetlić, na ekranie telewizora, aż do momentu, gdy faktycznie treść pojawi się na ekranie. Termin szczególnie istotny dla graczy.

Auto Low Latency Mode (ALLM)

Tryb, dzięki któremu telewizor "wie", że właśnie podłączyliśmy urządzenie, dla którego należy odpowiednio dostosować ustawienia obrazu tak, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w przekazywaniu obrazu. Przykładowo, po podłączeniu konsoli, telewizor zmienia ustawienia na tryb dla gracza.

Dynamiczne metadane HDR

Wsparcie dla HDR nowej generacji. Większa przepustowość oznacza, że HDMI 2.1 i nowe telewizory wspierają dynamiczne metadane, dzięki którym twórcy mogą dostarczyć znacznie lepszy, naturalny obraz i żywsze kolory. Tego typu zmiana w metadanych byłaby naturalną ewolucją standardu HDR znanego jako Dolby Vision.

Enhanced Audio Return Channel (eARC)

Nowa generacja ARC, technologia gwarantująca lepszej jakości sygnał audio, wspierająca bezstratne ścieżki: Dolby TrueHD i DTS Master Audio. Dzięki niej wystarczy jeden kabel, aby otrzymać jakość audio na najwyższym możliwym obecnie poziomie.

HDMI 2.1 a kwestia standardu

Za standardem HDMI 2.1, zarówno samą technologią, a co za tym idzie i znaczkiem informujący o tym, że dany produkt korzysta z HDMI 2.1, stoi Forum HDMI - jego członkami są producenci elektroniki. Niestety, obecność portu HDMI 2.1 w telewizorze nie oznacza, że dany odbiornik wspiera wszystkie wymienione powyżej technologie. Dlatego przed ewentualnym zakupem trzeba koniecznie sprawdzić, co potrafi dane urządzenie

Telewizory z 2020 roku ze wsparciem HDMI 2.1

Poniżej przedstawiamy listę tegorocznych telewizorów z wbudowanym standardem HDMI 2.1. Należy pamiętać, że niektóre z portów HDMI mogą zostać zaktualizowane do wersji 2.1, ale po takiej aktualizacji nie należy liczyć na wsparcie wszystkich opisanych technologii.

Rodzina telewizorów QLED Samsunga - pełne wsparcie

Rodzina telewizorów OLED LG - pełne wsparcie

Rodzina telewizorów NanoCell LG - pełne wsparcie (za wyjątkiem najtańszej rodziny Nano 80)

Telewizor Sony XH90 (pełne wsparcie dla wszystkich technologii), telewizor XH95 (częściowe wsparcie) i OLED-y z rodziny A8 i A9 (częściowe wsparcie).