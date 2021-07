HDMI 2.1, jakość obrazu i przewody HDMI 8K i 4K - na co uważać?

Standard HDMI (High Definition Multimedia Interface) wykorzystuje silne zabezpieczenia przed kopiowaniem HDCP w wersji 1.4 dla sygnałów 4K 30Hz, oraz HDCP 2.3 i 2.2 dla pełnego 4K - przypominają eksperci z firmy C4i. Dodają, że zabezpieczenia potrafią sprawdzić problemy użytkownikom i projektantom, gdyż muszą oni pogodzić w jednej instalacji wiele urządzeń różniących się rozdzielczościami natywnymi i zabezpieczeniami HDCP. Często występuje wzajemna niekompatybilność oraz zjawisko "zakleszczania się" informacji EDID (przesyłanych między urządzeniami).

Często użytkownikowi trudno znaleźć źródło problemu - czy w braku zgodności zabezpieczeń, czy w przewodzie, który nie przenosi pełnych parametrów, czy też z powodu zapamiętania błędnego sygnału EDID w urządzeniach pośredniczących. Dlatego tak istotny jest dobór odpowiednich kabli oraz urządzeń przełączających, konwertujących lub rozdzielających sygnały.

HDMI - co warto wiedzieć?

Kable HDMI od początku były przeznaczone do zastosowania dla sprzętu domowego, czyli do podłączania konsol, dekoderów i komputerów do telewizorów, monitorów lub projektorów, korzystając po drodze np. z odbiorników audio. Głównym zadaniem interfejsu HDMI jest zatem transmisja cyfrowego, nieskompresowanego sygnału AV oraz danych sterujących za pomocą jednego przewodu przy jednoczesnym łączeniu ze sobą dowolnych, zgodnych ze standardem urządzeń kina domowego. Dodatkowo, kabel HDMI zabezpiecza treści przez wymianę informacji HDCP między połączonymi urządzeniami. Pomiędzy urządzeniami wymieniany jest także w obie strony sygnał EDID (Extended Display Identification Data). W przypadku braku zgodności w zakresie rozdzielczości, częstotliwości sygnałów, wersji HDCP lub EDID urządzenia nie wyświetlą obrazu, względnie wyświetlą obraz o obniżonych parametrach.

Faktem jest, że na rynku dostępne są obecnie urządzenia HDMI i kable o różnych standardach, które mogą, ale nie muszą być ze sobą kompatybilne. Przewody HDMI starszych generacji ustępują możliwościom najnowszym produktom 4K, które stopniowo będą zastępowane urządzeniami 8K. Dlatego zasadnym jest pytanie "Co się stanie jeśli zastosujemy zły kabel HDMI, niekompatybilny z naszymi urządzeniami?" W najgorszym wypadku nie uzyskamy obrazu na odbiorniku lub będzie on okraszony zniekształceniami i artefaktami uniemożliwiającymi korzystanie z multimediów. Jeżeli urządzenia nadawcze, odbiorcze oraz łączące je kable będą działały w ramach jednolitych standardów, przesyłany przewodem HDMI obraz będzie zawsze identyczny, z takimi samymi barwami, nasyceniem, kontrastem czy ostrością, jak u źródła przekonują specjaliści z C4i..

Dlaczego tak? Otóż HDMI jest sygnałem cyfrowym. Przesyła dane cyfrowe, złożone z zer i jedynek, które dzięki protokołowi kodowania TMDS są przesyłane do odbiornika. Nie jest to sygnał analogowy podatny na zakłócenia i zniekształcenia, mimo swej "prądowej natury". Przy HDMI albo uzyskamy jednolity, identyczny obraz albo nie otrzymamy go wcale lub z zakłóceniami i przerwami sygnału wykluczającymi jakiekolwiek korzystanie.

Dlatego przy wyborze odpowiedniego kabla należy kierować się nie tylko długością, ale również innymi parametrami, czyli obsługiwanym standardem i przepustowością. Standaryzacja sygnału, złącz HDMI oraz kabli HDMI nie jest jednolita, jednak poszczególne wersje są ze sobą zbieżne. Najpopularniejsze złącza HDMI to wersje 1.4, 2.0 i najnowsze 2.1. Z kolei kategoryzacja kabli dzieli jest na kable High Speed/HighSpeed with Ethernet, Premium High Speed/ High Speed with Ethernet oraz najnowszy Ultra High Speed.



Zdjęcie Porównanie-standardów HDMI. Fot. C4i / materiały prasowe

Na potrzeby prostego porównania można użyć uproszczenia, że maksymalne obsługiwane rozdzielczości są zależne od przepustowości danych dla kabla HDMI. Główne zmienne, mające wpływ na objętość strumienia danych AV HDMI, to rozdzielczość obrazu, liczba klatek na sekundę, chrominancja czy ilości bitów koloru. Jeżeli zmiana standardu HDMI w urządzeniach czy kablach nie wchodzi w grę, możemy zatem manipulować wartościami tych czynników, aby zmieścić się w maksymalnej częstotliwości zegarowej danego standardu. W teorii zatem w ramach HDMI 2.0 możemy przesłać obraz 8K@30Hz przy chrominancji 4:2:0 i w 8-bitowej przestrzeni kolorów.

W przypadku niekompatybilności HDCP warto zastosować odpowiednie konwertery zabezpieczeń, dobierając urządzenia obsługujące jednocześnie HDCP 2.2 i 1.4, skalujące, rozdzielające lub przełączające automatycznie na ostatni aktywny sygnał.

HDMI 2.1

Najlepszym, obecnym na rynku standardem złącz jest HDMI 2.1. Stopniowo zyskuje on popularność wraz z pojawiającymi się na rynku pierwszymi telewizorami 8K, konsolami nowej generacji (jak Xbox Series X czy PlayStation 5) oraz kartami graficznymi z serii GTX 20 i 30, obsługującymi gry w 4K 120Hz. Najpowszechniejszym standardem jest wciąż jest jednak HDMI 2.0b, następca wersji 2.0a oraz 2.0. To urządzenia HDMI 2.0 są odpowiedzialne za rewolucję 4K Ultra HD w naszych domach, jednak HDMI 2.1 i jego niezaprzeczalne atuty powoli będą wypierały urządzenia obsługujące maksymalnie 4K Ultra HD.

Mnogość standardów i wzajemne zależności sprawiają problemy przeciętnemu użytkownikowi. Portale aukcyjne pełne są nierzetelnych ofert kabli 4K czy 8K, w których sprzedawcy nie podają szczegółowych parametrów technicznych przewodu lub wspieranych standardów. Dlatego organizacja HDMI Forum wprowadziła od generacji HDMI 2.0 programy certyfikacyjne, w ramach których producenci mogą zgłaszać swoje produkty do dodatkowych testów. Po ich pomyślnym przejściu kable oznaczane są certyfikatem uwierzytelniającym. Program ma na celu zapewnienie użytkowników końcowych, że testowane w Autoryzowanym Centrum Testowym (ATC) przewody o każdej dostępnej długości gwarantują zgodność z rygorystycznymi wytycznymi, zaś ich niska podatność na zakłócenia elektromagnetyczne EMI nie pozwoli na oddziaływanie innych lokalnych urządzeń na stabilność sygnału. Na opakowaniu każdego certyfikowanego kabla widnieje specjalne oznaczenie zawierające unikatowy kod QR z hologramem, który umożliwia potwierdzenie autentyczności certyfikatu przy użyciu aplikacji Android/iOS pochodzącej ze strony Hdmi.org. Po zeskanowaniu kodu QR wyświetli się komunikat informujący o prawdziwości oznaczenia.

Zdjęcie Budowa kabla AOC. Fot. C4i / materiały prasowe

Najnowsze kable HDMI z serii 992-UHS amerykańskiego producenta SCP są zgodne z najnowszym standardem Ultra High Speed HDMI, co potwierdza stosowny certyfikat. To jeden z niewielu przewodów na rynku, który spełnia rygorystyczne wytyczne gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie standardu HDMI 2.1 wraz z obsługą sygnału 8K 60Hz i 4K 120Hz oraz obsługą HDR, HDR10+ i Dolby Vision, VRR czy eARC. Zapewniają one pełną obsługę sygnałów 8K 60Hz oraz 4K 120Hz, przy przepustowości 48Gb/s. - Przy współpracy ze źródłami i odbiornikami HDMI 2.1, kable 992-UHS wprowadzą użytkownika na zupełnie nowy poziom wizualnych wrażeń - zapewnia Tomasz Trzaskalski z C4i. Kable HDMI z serii 992-UHS spełniają najwyższe standardy wykonania. Solidna budowa sprawia, że taki przewód będzie służył przez lata, zaś dodatkowe ekranowanie zminimalizuje wpływ zakłóceń elektromagnetycznych EMI. Złącza kabla zostały pokryte złotem dla optymalnego przesyłania sygnału oraz dla zwiększenia odporności na korozję. Posiadają także wsteczną kompatybilność z poprzednimi wersjami HDMI, w tym 2.0b, 2.0a, 2.0 i niższymi, i są oferowane w długościach 0,5m, 1m, 2m i 3m.

Dla posiadaczy telewizorów i zaawansowanego kina domowego szczególnie istotne jest wsparcie eARC (ulepszony kanał audio). Już ubiegłoroczne modele telewizorów, mimo że wyświetlały często maks. 4K Ultra HD, to wyposażone były w złącza HDMI 2.1. Pozwalają zatem - przy podłączeniu do zgodnego z eARC odbiornika AV (amplitunera kina domowego lub soundbara) - na obsługę choćby Dolby Atmos przy korzystaniu z aplikacji Smart TV.

Zdjęcie Kabel HDMI 2.1 - miedziany. Fot. C4i / materiały prasowe

Powyżej długości 3m warte uwagi są kable miedziane CAC-1374 marki C3D oraz hybrydowe kable AOC CAC-1376, CAC-1377 i CAC-1379. Są to kable optyczno-miedziane spełniające wszystkie kryteria specyfikacji HDMI 2.1, co również potwierdza certyfikat Ultra High Speed. Jako jedne z niewielu kabli na rynku gwarantują pełną i bezstratną prędkość 48Gb/s oraz przesył sygnału 8K 60Hz z HDR10/Dolby Vision nawet na 20 metrów. Są to tym samym najdłuższe przewody HDMI 8K dostępne obecnie na rynku.

Przewody AOC wykorzystują włókna szklane, wielomodowe i - podobnie jak standardowe kable miedziane − gwarantują bezstratne przesłanie sygnału AV. Nie są one wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne i wraz z długością nie spada ich przepustowość, dlatego jakość transmisji jest idealna, niezależnie czy użyjemy kabla 10-metrowego czy dłuższego. Mogą też być z powodzeniem wykorzystywane w instalacjach, gdzie kable miedziane mają problemy z powodu licznych zakłóceń środowiskowych. Dodatkowym atutem wynikającym z budowy kabli hybrydowych jest ich elastyczność, bowiem kabel światłowodowy znacznie łatwiej układa się w peszlach, kanałach instalacyjnych czy rynienkach w ścianach. Ma dużo większy promień gięcia oraz jest lżejszy od kabli miedzianych. Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcemy poprowadzić kabel w podłodze czy w suficie salonu i mieć na lata gwarancję obsługi najwyższych standardów AV przez nasze urządzenia.

Każdy kabel AOC HDMI jest kablem kierunkowym. Po stronie źródła znajduje się nadajnik odpowiedzialny za konwersję sygnału HDMI na światłowodowy. Sygnał jest przyjmowany i ponownie konwertowany na HDMI po stronie odbiornika, gdzie pobiera też energię od telewizora czy projektora. Dlatego też przewody AOC nie wymagają podłączenia zewnętrznego zasilania do prawidłowego działania. Sam kabel fizycznie nie różni się niczym od kabla miedzianego poza niewiele większymi konektorami.

Zdjęcie Kable HDMI 2.1. Fot. C4i / materiały prasowe

Urządzenia 8K są stosunkowo nowe na rynku więc musimy pamiętać że potrzebujemy zarówno odtwarzacza/konsoli/komputera z wyjściem HDMI 2.1 (lub DP 1.4 ), materiał 8k (film, grafikę czy grę), jak i wyświetlacz 8K, a także kompatybilne, najlepiej certyfikowane kable.

Kable Display - alternatywa dla HDMI

Należy wspomnieć o alternatywach dla HDMI. Dostępne na rynku kable Display (DP) w wersji 1.4 obsługują pasmo zaledwie do 32,4Gb/s, co i tak jest bardzo dużą wartością, jednak kable certyfikowane HDMI 2.1 oferuję już pasmo 48Gb/s.

O ile kable DP (1.4) były wyraźne lepsze od HDMI 2.0, to jednak obecny standard HDMI 2.1 spełnia większe wymagania. W przeszłości urządzenia wyposażone w interfejsy DP na ogół nie posiadały zabezpieczeń HDCP, co ułatwiało instalację, jednak najczęściej używane były w technice komputerowej. Użycie aktywnych konwerterów DP na HDMI pozwało przesłać skutecznie sygnały z komputerów z jakością do 32Gb/s i uzyskać na ogół lepsze parametry niż przy HDMI. Najnowsze konwertery firmy 3DC pozwolą natomiast skonwertować i przesłać sygnał DP1.4 na HDMI 4k@120Hz

Rozwój technologii sprawia, że producenci konkurują ze sobą i szybko uaktualniają swoją ofertę. Należy więc spodziewać się stopniowego wzrostu dostępności odbiorników 8K na rynku, jaki i źródeł 8K. Dzisiaj większość odbiorników w naszych domach nadal wspiera maksymalnie rozdzielczości Full HD. Są one wypierane powoli przez telewizory 4K, a w kolejce już czeka 8K. Kiedy zatem potrzebujemy kabli HDMI 2.1 8K?

· Najlepszy wybór do konsol nowej generacji - Xbox Series X lub Playstation 5

· Kiedy mamy telewizor z wyjściem HDMI 2.1 ze wsparcie eARC i chcemy podłączyć amplituner lub soundbar z eARC

· Do gamingu PC i osiągnięcia 4K w 120 klatkach na sekundę!

· Kiedy nie posiadamy sprzętu HDMI 2.1/8K ale chcemy kupić kabel “na lata", pamiętając o wstecznej kompatybilności.