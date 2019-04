Operator satelitarny Eutelsat podał, że na świecie nadawane jest 155 kanałów telewizyjnych UHD, co stanowi wzrost o 24 proc. w porównaniu z marcem 2018 roku.

Zdjęcie Liczba kanałów 4K tylko rośnie /123RF/PICSEL

Michel Chabrol, Senior Vice President, New TV Formats w firmie Eutelsat, w oparciu o dane serwisu Lyngsat, różnych forów UHD i na podstawie własnych obserwacji, powiedział, że obecnie na różnych satelitach nadawane jest 60 kanałów UHD, kolejne 93 jest oferowane przez operatorów IPTV, a 2 to kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Chabrol zwracał się do delegatów podczas konferencji MIPTV, która odbywa się w Cannes we Francji w dniach 8-11 kwietnia.

Reklama

Podczas gdy czterodniowe wydarzenie skupia się głównie na UHD 4K, to przewidziano także pokaz 8K - "8K Makes Its Debut At Cannes". Panele i pokazy w 4K pochodzą z Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Japonii, Francji, Finlandii i Indii, a projekcje 8K zawierają treści z Japonii, USA, Francji i Włoch.



Anita Kaźmierska