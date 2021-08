Dekoder 4K w Polsat Box

Nowy dekoder 4K to również aplikacja Polsat Box Go i dostęp online do ponad 100 kanałów i kilku prostych pakietów tematycznych. Dzięki temu klienci Polsat Box (w który zmienia się Cyfrowy Polsat) będą mieli jeszcze większą swobodę wyboru, zgodnie z nowym hasłem Grupy Polsat Plus "Wybierz swoje wszystko".Dekoder Polsat Box 4K to nowoczesny sprzęt zapewniający dostęp do rozrywki oraz możliwość oglądania wybranych kanałów i treści w jakości 4K.



- Nasz nowy dekoder 4K to elegancki, niezwykle nowoczesny i wyposażony w wiele fantastycznych funkcji sprzęt, który zapewni naszym klientom wiele niesamowitych możliwości i nowych doznań. Treści w jakości 4K, funkcja DUO, pilot Bluetooth, łączność Wi-Fi, aplikacja Polsat Box Go to jeszcze większa swoboda w dostępie do rozrywki w najwyższej jakości i wolność wyboru tego, co, kiedy, gdzie i jak chce się oglądać - zgodnie z naszym nowym hasłem "Ty rządzisz. Wybierz swoje wszystko" - powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.



Reklama

Zdjęcie Dekoder Polsat Box 4K / materiały prasowe

Do obsługi dekodera będzie służył nowy, wygodny i intuicyjny pilot Bluetooth. Dzięki technologii Bluetooth gwarantującej dużą szybkość i zasięg działania, dekoderem będzie można płynnie sterować, niezależnie od tego, gdzie się znajduje - równie dobrze może stać w zamkniętej szafce czy innym pomieszczeniu.



Funkcja DUO to całkowicie nowe i pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Pozwoli podłączyć dekoder zarówno do sygnału z anteny satelitarnej, jak i telewizji kablowej IPTV dostępnej przez Internet (usługa działa z Internetem stacjonarnym Plusa, Internetem szerokopasmowym Netii i Orange o min. prędkości 8 Mb/s dla kanałów w jakości HD i min. 25 Mb/s dla kanałów w jakości 4K). Między technologiami będzie można swobodnie przełączać się w dowolnym momencie, w ramach jednego i tego samego swojego pakietu programowego.



Zdjęcie Dekoder Polsat Box 4K / materiały prasowe

Nowy dekoder został zaprojektowany, żeby odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby i rosnące wymagania klientów. Stworzyliśmy urządzenie, dzięki któremu dajemy więcej sposobów dostępu do ulubionych treści.