Czeska Telewizja CT Česká televize (ČT) zamierza przeprowadzić testy transmisji w 4K, choć nie ma w planach rozpoczęcia regularnej emisji w tej rozdzielczości. Na razie nie wiadomo, jaką drogą będzie można odbierać testowy sygnał UHD czeskiego nadawcy publicznego.

Zdjęcie /SatKurier

Na poziomie eksperymentu zdecydowanie chcielibyśmy w jakiś sposób poflirtować lub przetestować tę rozdzielczość. W tej chwili nie mamy planów uruchomienia regularnego kanału 4K. Ma to dla nas sens zwłaszcza dla sportu, ale to najdroższy obszar, jaki możemy sobie wyobrazić - wozy transmisyjnej, itp. - powiedział Michal Kratochvíl, dyrektor generalny ČT, podczas konferencji Digimedia 2019. Z drugiej strony transmisje z różnych międzynarodowych wydarzeń sportowych można uzyskać w 4K. Nie twierdzę, że na tych samych warunkach, ale podobnych. Uważam, że tworzenie własnych treści 4K i nadawanie przez 24 godziny na dobę jest na chwilę obecną dla nas nierealne.

Reklama

České televize pierwsze testy w UHD przeprowadziła w 2014 roku przy wykorzystaniu satelity Astra 3B (23,5°E). Była to transmisja eksperymentalna we współpracy ze słowackim nadawcą publicznym Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), spółką České Radiokomunikace i operatorem SES. Testy trwały cztery miesiące.



Aktualnie wśród nadawców publicznych tylko turecki TRT oferuje regularne transmisje w 4K. Jego kanał FTA TRT 4K można odbierać z satelity Türksat (42°E). Tuż przed startem jest kolejny regularny kanał - Rai 4K. Będzie on jednak kodowany i dostępny tylko dla użytkowników pakietu prepaid tivùsat. Natomiast Telewizja Polska nadawała kanał TVP 4K tylko z okazji mundialu w 2018 roku.

Anita Kaźmierska