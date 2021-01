CES 2021: TLC wprowadza następną generację technologii OD ZeroTM Mini-LED

TCL Electronics zaprezentował na targach CES 2021 swoją technologię OD Zero Mini-LED. Wprowadzenie na rynek ultracienkich telewizorów TCL, które będą wyposażone w technologię OD Zero zostanie ogłoszone jeszcze w tym roku, kiedy będą już znane terminy rozpoczęcia sprzedaży.

Zdjęcie Porównanie technologii mini-LED TCL i technologii QLED /materiały prasowe

OD Zero łączy w sobie najnowszą generację technologii podświetlenia Mini-LED, która została opracowana przez firmę TCL i wdrożona w celu uzyskania ultrapłaskiego, niemożliwego do osiągnięcia nigdy wcześniej w telewizorach LCD LED, profilu ekranu - twierdzi producent. OD Zero odzwierciedla odległość pomiędzy warstwą podświetlenia Mini-LED, a warstwą rozpraszającą wyświetlacza LCD, która została teraz zredukowana do 0 mm, tworząc ultracienki moduł podświetlenia o wysokiej wydajności.

"Wierzymy, że technologia Mini-LED będzie nadal kształtować rynek telewizorów, a dzięki jej pionierskiemu wykorzystaniu po raz kolejny podnosimy jakość wyświetlaczy", powiedział Kevin Wang, dyrektor generalny TCL Industrial Holdings i TCL Electronics.

TCL OD Zero Mini-LED daje użytkownikom bogatszą paletę kolorów, większą liczbę szczegółów i niezrównane wrażenia wizualne. Wysoką jednorodność podświetlania ekranu uzyskuje się poprzez zmniejszenie odległości między źródłem światła a dyfuzorem. Takie rozwiązanie skutecznie poprawia kontrast i minimalizuje efekt halo - opisuje nowe rozwiązanie chiński producent.

Dzięki tysiącom lokalnych stref ściemniania, które umożliwiają regulację jasności w czasie rzeczywistym równolegle ze zmianami odpowiadających im obszarów podświetlenia, TCL OD Zero Mini-LED zapewnia precyzję kontroli kontrastu. Poprawia to jakość obrazu, pozwala na wyświetlanie niezwykle wiernych kolorystycznie ujęć i umożliwia na bieli wraz z głęboką czernią.