CES 2021: Nowe telewizory LG OLED i NanoCel oraz debiut QNED Mini LED

LG zapowiedziało na 2021 rok telewizory OLED, QNED Mini LED i NanoCel. Wyposażono je w nowe ekrany OLED, ekrany LCD o zaawansowanej konstrukcji z technologią Quantum NanoCell i podświetleniem mini LED w celu zwiększenia precyzji odwzorowania barw i podwyższenia kontrastu, a także ulepszone procesory ze sztuczną inteligencją i przeprojektowany system webOS.

Zdjęcie OLED, QNED Mini LED i NanoCel - nowe telewizory LG na 2021 rok /materiały prasowe

W skład nowej serii OLED-ów wchodzą: LG C1 - urządzenia o wielu rozmiarach ekranu, od 48-calowej wersji preferowanej przez entuzjastów gier, po 83-calowy model, który przyciągnie na wieczór filmowy wszystkich znajomych i przyjaciół.

Najnowszy inteligentny procesor firmy LG, α (Alpha) 9 Gen 4 AI, daje wyższą jakość przetwarzania obrazu i dźwięku w telewizorach. LG OLED serii Z1, G1 i C1, telewizorach LG QNED Mini LED QNED99 i QNED95 oraz telewizorach LG NanoCell NANO99 i NANO95. Dzięki algorytmom głębokiego uczenia zapewnia też lepsze skalowanie do wyższej rozdzielczości.



Procesor wyposażono w technologię AI Picture Pro, która rozpoznaje na ekranie takie obiekty, jak twarze i sylwetki osób. Rozróżnia też pierwszy plan i tło, przetwarzając każdy obiekt niezależnie, by uzyskać bardziej przestrzenny efekt. Alpha 9 Gen 4 AI może rozpoznawać gatunek prezentowanej treści, co pozwala na dalsze optymalizowanie jakości obrazu i natężenia światła w scenach, a także dostosowywanie jasności do warunków otoczenia.



Ponadto procesor jest wyposażony w nową wersję opracowanej przez LG funkcji AI Sound Pro. W roku 2021 wzbogacono ją o dwa ważne elementy. Pierwszy z nich to skalowanie do wirtualnego dźwięku 5.1.2-kanałowego. Umożliwia odtwarzanie fascynującego brzmienia przy użyciu głośników telewizora. Z kolei automatyczna regulacja głośności (Auto Volume Leveling) utrzymuje jej stały poziom podczas przełączania kanałów lub aplikacji streamingowych.



Zdjęcie LG OLED / materiały prasowe

Całkowicie przeprojektowano menu główne i elementy interfejsu w systemie webOS 6.0, co zapewnia szybszy dostęp do aplikacji. Pozwala także na łatwiejsze odkrywanie treści, które są spersonalizowane i bardziej precyzyjnie dostosowane do upodobań użytkowników. W połączeniu z ulepszonym pilotem Magic, wyposażonym w przyciski skrótów do popularnych serwisów, nowy system webOS upraszcza nawigowanie i sterowanie modelami LG nowej generacji oraz powiększającym się ekosystemem webOS.



Linia 2021 została wyposażona w nowe funkcje, takie jak Game Optimizer, która dostępna jest we wszystkich telewizorach LG z systemem webOS z 2021 roku w tym QNED Mini LED i NanoCell, z czasem reakcji 1 milisekundy, niewielkim opóźnieniem sygnału wejściowego i czterema portami HDMI obsługującymi najnowsze specyfikacje. Ta funkcja nie tylko umożliwia użytkownikom dostęp do wszystkich ustawień związanych z grą w jednym miejscu, ale automatycznie stosuje najlepsze opcje obrazu w zależności od gatunku - od strzelanek pierwszoosobowych (FPS) po gry fabularne lub gry strategiczne czasu rzeczywistego (RTS). Telewizory są zgodne ze standardami G-SYNC, FreeSync Premium i zmienną częstotliwość odświeżania (VRR). Ponadto, w roku 2021 firma LG zwiększyła liczbę modeli telewizorów obsługujących funkcje interfejsu HDMI 2.1, przez co zwrotny kanał audio eARC i tryb ALLM (Automatic Low Latency Mode) są dostępne w całej linii produktowej. Obsługę regulowanej częstotliwości odświeżania (VRR) zapewniono też w telewizorze QNED90 Mini LED oraz telewizorach NanoCell NANO90 i NANO85.



Zdjęcie QNED Mini LED / materiały prasowe

Dokładne daty premier i ceny telewizorów nie zostały podane.