8K QLED TV z serii TCL X91 trafił do Polski

TCL Electronics ogłosiło wprowadzenie na rynek europejski swojego najnowszego telewizora 8K QLED serii X91. Jaka będzie jego cena w Polsce?

Zdjęcie 8K QLED TV z serii TCL X91 /materiały prasowe

Rozdzielczość 8K w telewizorze TCL X91 jest czterokrotnie większa niż w przypadku telewizorów UHD 4K i 16 razy większa niż w przypadku telewizorów Full HD. Przy rozdzielczości 7680 x 4320 pikseli wynosi ona ponad 33 miliony pikseli (33,18 miliona).

W 2020 r. niewiele filmów lub materiałów wideo jest dostępnych w rozdzielczości 8K. Z tego względu technologia TCL 8K pozwala na podniesienie jakości zdjęć i filmów HD, FHD oraz 4K do rozdzielczości 8K. W przypadku treści innych niż 8K, technologia TCL AI 8K Upscaling w serii X91 może automatycznie optymalizować każdy piksel do formatu 8K, dając efekt bardzo zbliżony do treści nagranych w rozdzielczości oryginalnej 8K. Technologia upscalingu TCL 8K pozwala również na uzyskanie bardziej szczegółowych i naturalnie wyglądających filmów i zdjęć, ponieważ zwiększa ona dokładność nie tylko jednego elementu, ale całej gamy funkcji - w tym takich jak: wyrazistość, kompensacja kolorów, kompensacja szczegółów i kompensacja częstotliwości.

Inteligentna technologia TCL 8K AI Upscaling obejmuje nie tylko 4K, ale także SD, HD, FHD i inne rozdzielczości wideo.

Najnowszym standardem dla materiałów UHD jest właśnie HDR - High Dynamic Range. HDR PREMIUM 1000 zapewnia lepsze wrażenia z zakresu High Dynamic Range z jasnością, szczegółami cieni i żywymi, precyzyjnymi kolorami. Telefon ma jasności rzędu 1000 nitów. Seria X91 jest również wyposażona w technologię Dolby Vision.

Telewizor jest również wyposażony w system nagłośnienia Onkyo oraz zaawansowaną technologię dźwięku, w tym Dolby Atmos Immersive Audio. Dolby Atmos daje widzowi wrażenie uczestniczenia w akcji na ekranie dzięki bardziej złożonemu dźwiękowi, który wypełnia pomieszczenie i otacza widza.

Seria X91 została wyposażona system operacyjny Android TV. Z pomocą wbudowanego systemu Chromecast można z łatwością przesyłać zdjęcia, filmy i muzykę z dowolnego urządzenia do telewizora. Użytkownicy mają również dostęp do ponad 500 000 programów i audycji dzięki sterowaniu głosem za pomocą Google Assistant.

Telewizory TCL z systemem Android oferują również możliwość oglądania telewizji bez użycia pilota za pomocą funkcji Hands Free: wystarczą komendy głosowe, aby uzyskać dostęp do treści, uruchamiać je i nimi sterować. Głosem m.in. włączymy telewizor, przełączymy źródła, wyregulujemy głośność czy wyszukamy treści.

Zdjęcie 8K QLED TV z serii TCL X91 / materiały prasowe

Seria X91 Android QLED uzyskała certyfikat IMAX Enhanced. Wprowadzone przez IMAX i DTS oznaczenie IMAX Enhanced to program certyfikacyjny odnoszący się do cyfrowo zremasterowanych treści w połączeniu ze zoptymalizowaną prezentacją wizualną na urządzeniach klasy premium,

Telewizor ma ponadto wysuwaną kamerkę pop-up.

Seria QLED 8K X91, wraz z dwoma innymi modelami telewizorów QLED, C71 i C81, stanowią linię telewizorów QLED firmy TCL oferowanej w 2020 r.

Seria TCL QLED 8K X91 jest dostępna w rozmiarze ekranu 75" i wchodzi na Polski rynek od lipca 2020 roku. Będzie dystrybuowana w sklepach internetowych w cenie 16 999 PLN.