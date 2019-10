55-calowy QLED Q950R 8K wchodzi do sprzedaży w Polsce

Miesiąc temu, podczas targów IFA 2019 w Berlinie, Samsung zapowiedział rozszerzenie linii telewizorów QLED 8K o model 55-calowy. Produkt jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Tym samym, w ramach tej serii, widzowie mają do wyboru telewizory w pięciu rozmiarach 55/65/75/82 i 98 cali.

Zdjęcie QLED Q950R /materiały prasowe

Od rynkowej premiery pierwszego telewizora QLED 8K Samsunga minął rok. Nie tylko oferuje on wysoką rozdzielczość (7680 x 4320), ale dzięki funkcji Inteligentnego Skalowania do 8K pozwolił nadać nowe życie materiałom w niższej rozdzielczości. My, jako widzowie, nie musimy zastanawiać się nad tym, w jakiej rozdzielczości jest film, który chcemy zobaczyć. Dla nas liczy się efekt końcowy, czyli to, że obraz dzięki technologii uczenia maszynowego, zostanie automatycznie poprawiony i wyświetlony w jakości możliwie zbliżonej do 8K.

Telewizor 8K, taki jak Samsung QLED 8K, to odpowiedź na konkretną rynkową potrzebę. Coraz większe ekrany pociągają za sobą wyższe wymagania względem jakości i rozdzielczości treści. Idąc tym tropem, telewizory z zeszłorocznej serii 8K Samsunga zaczynały się od przekątnej 65 cali. Okazało się jednak, że na rynku jest grupa klientów, którzy chcieliby korzystać z zalet tej technologii, ale potrzebują mniejszego ekranu, bo np. w ich mieszkaniu nie ma możliwości zainstalowania dużego telewizora. To właśnie z myślą o nich Samsung zdecydował się rozszerzyć linię QLED 8K o model 55-calowy, który wchodzi do sprzedaży w Polsce.

Telewizor QLED Q950R z ekranem o przekątnej 55" oferuje dokładnie te same technologie i rozwiązania, co jego więksi bracia. Rozdzielczość 8K (7680 x 4320), technologia Inteligentnego Skalowania do 8K oraz Procesor Quantum 8K to tylko niektóre z nich.



Widzowie mogą także liczyć na kolory ze 100-procentowym natężeniem - odwzorowanie barw, ich głębia i intensywność stały się już wizytówką telewizorów Samsung z kropką kwantową (Quantum Dot). Z kolei idealny kontrast i głęboka czerń to zasługa Bezpośredniego Strefowego Podświetlenia, czyli technologii, która precyzyjnie zarządza podświetleniem.



Tryb Ambient pomoże przeobrazić czarny ekran wyłączonego telewizora w ozdobę wnętrza. W tym roku do wyboru jest jeszcze więcej opcji i trybów wyświetlania, a wśród nich m.in. nowe motywy dekoracyjne.

Zdjęcie Stoisko na targach IFA 2019 / materiały prasowe

Ekosystem 8K



Ostatnie 12 miesięcy to intensywny czas pracy nad nowym standardem. W ramach 8K Association (8KA), czyli międzybranżowej grupy działającej na rzecz rozwoju ekosystemu 8K, Samsung współpracuje z innymi firmami nad wypracowaniem jasnych kryteriów - zarówno dla contentu, jaki i ekranów. Efektem tych działań jest ogłoszona niedawno specyfikacją, jaką powinny spełniać telewizory 8K, aby zapewnić maksimum przyjemności z oglądania.

Obecnie 8K Association (8KA) liczy 16 członków. Są wśród nich najbardziej liczące się firmy w dziedzinie elektroniki użytkowej, produkcji wyświetlaczy, dostarczania technologii składowych, jak również w zakresie treści i dystrybucji. W skład zarządu 8KA wchodzą AUO, Hisense, Panasonic, Samsung Electronics, TCL oraz nowoprzyjęci członkowie ― Samsung Display, Tencent i Xperi oraz Novatek i V-Silicon, Innolux, Chili i Louis Pictures, a także nowi członkowie wspierający Intel, ATEME i AstroDesign.

Prace nad 8K równolegle prowadzone są w różnych obszarach. Wiemy już, że Samsung wprowadzi obsługę technologii HDR10+ w treściach 8K. W tym zakresie firma współpracuje z wiodącymi europejskimi dostawcami usług OTT (Over-the-top), takimi jak CHILI, The Explorers i MEGOGO. Będą oni oferować programy i filmy w standardzie 8K HDR10+ oraz 4K HDR10+.

Rozdzielczość 8K to kolejny, naturalny krok w ewolucji telewizorów. Prognozuje się, że tegoroczna globalna sprzedaż telewizorów 8K wyniesie ok. 215 tys. sztuk, a do 2022 roku wzrośnie aż do 2,8 mln. To 13 razy więcej w zaledwie 3 lata.

CENY

Model 55 cali - 12 999 zł

Model 65 cali - 17 999 zł

Model 72 cali - 28 999 zł

Model 82 cale - 38 688 zł