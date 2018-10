400 tysięcy telewizorów 8K w 2019 roku

Po spadku w 2017 roku globalny wolumen dostaw telewizorów ma wzrosnąć w 2018 roku o 3,6 proc., a w 2019 roku o 1,4 proc. Wynika to raportu IHS Markit. Spośród 226 mln sztuk telewizorów, które mają być dostarczone na rynek w 2019 roku, ponad połowa to modele UHD, w przeważającej większości 4K. Jednak jeszcze w 2018 roku pojawią się telewizory 8K głównych światowych marek.

Zdjęcie Telewizor 8K Samsunga zaprezentowany na targach IFA 2018 w Berlinie /INTERIA.PL Audio-Wideo Telewizor 8K - 33 mln pikseli na wielkim ekranie

Wzrost na rynku telewizyjnym jest zazwyczaj wynikiem bardziej atrakcyjnych cen detalicznych w przypadku dużych ekranów i dalszego utowarowienia rozdzielczości 4K, napędzającego wymiany telewizorów - powiedział Paul Gagnon, dyrektor wykonawczy ds. badań i analiz w IHS Markit. - Jednak ten wzrost poprzez kompresję cen ma negatywny wpływ na zyski, więc marki telewizorów aktywnie szukają większego wzrostu z zaawansowanych modeli telewizorów, aby poprawić zarobki - dodał.

Technologie takie jak 8K, organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED) i kropka kwantowa (QD) niosą ze sobą znaczne premie, a nawet telewizory 4K wciąż oferują premie powyżej 35 proc. w rozmiarach ekranów, gdzie rozdzielczość 1080p nadal jest opcją, na przykład 40" do 49" telewizorów.



IHS Markit prognozuje, że rynek telewizorów 8K wzrośnie z mniej niż 20 tys. sztuk w 2018 roku do ponad 430 tys. w 2019 roku, a docelowo zbliży się do 2 mln sztuk w 2020 roku. Wszystko to będzie koncentrować się na 60" i większych ekranach. 65" telewizory mają stanowić ponad połowę wolumenu dostaw.

Oczekuje się, że wolumen dostaw telewizorów OLED wzrośnie w 2019 roku o ponad 40 proc., osiągając 3,6 mln sztuk. Wzrost ten ma być zgodny z wcześniejszymi prognozami, ponieważ popyt w zasadzie odpowiada możliwościom produkcyjnym przemysłu. Zestaw rozmiarów wciąż faworyzuje telewizory 55", bazując na cenach bieżących, ale w 2020 roku przejdzie na telewizory o przekątnej 65", kiedy nowe moce produkcyjne zostaną zoptymalizowane pod kątem większych ekranów i kiedy oczekiwany jest znaczny wzrost w kategorii telewizorów OLED.



Wolumen dostaw telewizorów LCD z kropką kwantową ma wynieść w 2019 roku ponad 4 mln sztuk w 2019 roku, w oparciu o bardziej agresywne ceny i wprowadzenie tak zwanych modeli przejściowych.



- Wysokie ceny modeli telewizorów LCD nie wyposażonych w QD oraz ceny telewizorów LCD z QD zbliżyły się do siebie - powiedział Paul Gagnon. - To rozszerzenie oferty telewizorów LCD z kropkami kwantowymi do bardziej umiarkowanych przedziałów cenowych skutecznie zmniejsza premię modeli QD do mniej niż 100 proc. w średnich rozmiarach, otwierając kategorię na większy adresowalny rynek konsumentów - dodał.

Jerzy Kruczek