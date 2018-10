2018 rokiem 4K?

Prawie 50 proc. wszystkich nowych telewizorów dostarczanych na całym świecie do końca 2018 roku będzie miało 4K, wynika z raportu rynku od Futuresource Consulting. To zaś wraz z innymi przesłankami pozwala stwierdzić, że rok 2018 śmiało można nazwać rokiem 4K.

Raport z rynku, obejmujący nie tylko telewizory 4K, ale także zasięg transmisji, liczbę zainstalowanych tunerów/dekoderów, odtwarzacze Blu-ray, oprogramowanie Blu-ray, cyfrowe wideo i cyfrowe subskrypcje, koncentruje się na najnowszych kluczowych wydarzeniach i przyszłych trendach konsumenckich w 4K.

- Najważniejszy jest sprzęt, który przeciera szlaki 4K Podobnie jak w przypadku HD, teraz UHD 4K jest napędzane przez zakupy telewizorów - powiedział Tristan Veale, analityk rynku w Futuresource Consulting. To dobrze prosperujący segment, a do 2022 roku liczba używanych telewizorów 4K UHD będzie 3 razy większa niż obecnie, osiągając 37 proc. światowej penetracji gospodarstw domowych - dodał.

Chociaż są poważne braki w zawartości programowej 4K, to powoli te braki są uzupełniane. Liczba treści 4K UHD dostępnych dla widzów znacznie wzrosła w I połowie 2018 roku, a bardzo pomogły tu wielkie wydarzenia sportowe o światowym zasięgu.



Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Korei Południowej były transmitowane w standardzie UHD 4K, dzięki staraniom Olympic Broadcasting Services i japońskiego nadawcy NHK - zauważa Tristan Veale. W Rosji wszystkie mecze Mistrzostw Świata FIFA były produkowane w UHD 4K, a następnie dostarczane przez satelitę, kabel, IP i OTT. Te dwie imprezy sportowe okazały się idealnym miejscem do testowania transmisji formatu 4K i pokazania korzyści - komentuje.



Możliwości Blu-ray



Poza transmisjami na żywo, 4K niesie za sobą szanse w odniesieniu do Blu-ray. Każdego miesiąca na rynek trafia nawet 30 płyt Blu-ray 4K. Spadają też ceny odtwarzaczy Blu-ray. Mimo to konsumenci nie chcą kupować odtwarzaczy Blu-ray 4K. Sprzedaż idzie słabo, prawdopodobnie z powodu braku inicjatyw po stronie dostawców i wsparcia sprzedawców detalicznych przez producentów. Szczególnie to zjawisko widać poza USA i Kanadą.

Zamieszanie z wojną cenową na treści 4K



Dostępność treści 4K na serwisach SVOD wzmacnia przekonanie widzów, że ten mechanizm dostarczania jest najnowocześniejszą technologią. Istnieje jednak bardzo mały, jeśli w ogóle, dodatkowy koszt dla UHD za pośrednictwem usług SVOD, co jest sprzeczne z pozycjonowaniem tego jako produktu premium. Cyfrowe modele transakcyjne UHD powodują wojnę cenową. Dostawcy usług i posiadacze praw eksperymentują w dużej mierze z cenami, pakietami treści i mechanizmami dostarczania, przez to zamieszanie utrudniając widzowi podjąć decyzję co, gdzie i za ile oglądać w 4K.



Chociaż ceny Blu-ray UHD pozostają w dużej mierze spójne z pozycjonowaniem premium, to usługi cyfrowe znacznie podcinają ten trend, próbując wzmocnić format i napędzić mentalność cyfrową.



W przypadku UHD dostarczanego po sieci (cyfrowo) chodzi o to, aby jak najszybciej zdobyć dużą część widowni, by zapewnić sobie widownię już teraz i zablokować konkurencję na długi czas. W rezultacie widać agresywne promocje niektórych dostawców, np. Netflixa, którzy udostępniają treści (filmy 4K UHD) po cenach prawie zrównanych z cenami zakupu filmów w jakości HD. Jednak firmy te powinny wiedzieć, żeby muszą zachować spójność w cenach, by uniknąć nieporozumień w przyszłości. Bo zdobycie rynku 4K, a utrzymanie się na im to dwie różne sprawy.

