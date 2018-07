194 mln telewizorów 4K w sprzedaży w 2022 roku

W ciągu ostatnich kilku lat liczba telewizorów 4K dostępnych na rynku rosła w szybkim tempie. Modele 4K stanowiły ponad jedną trzecią płaskoekranowych telewizorów sprzedanych w 2017 roku. Firma zajmująca się badaniami rynku, ABI Research, prognozuje, że wielkość dostaw telewizorów 4K przekroczy w 2018 roku liczbę 102 mln sztuk, reprezentując 44 proc. łącznego wolumenu dostaw telewizorów z płaskim ekranem.

Zdjęcie Sprzedaż telewizorów 4K tylko rośnie /123RF/PICSEL Telewizor 4K - co trzeba wiedzieć przed jego kupnem?

Rynek płaskoekranowych telewizorów osiągnął ponad 85-proc. wskaźnik penetracji w gospodarstwach domowych na całym świecie, czego wynikiem jest spowolnienie wzrostu. Jednak przejście z wysokiej (HD) na ultrawysoką rozdzielczość (UHD) ma być kolejnym kluczowym bodźcem na światowym rynku płaskoekranowych telewizorów.

Dostępność treści 4K zwiększają nie tylko dostawcy usług strumieniowych, tacy jak Netflix i Amazon, ale także dostawcy usług płatnej telewizji. Jest to zauważalne także na polskim rynku, gdzie platforma nc+ uruchomiła regularny kanał 4K - Canal+ 4K Ultra HD. - Lepsze wrażenia wizualne i dostępność treści 4K wraz z malejącymi cenami napędzają dostawy telewizorów 4K - skomentowała Khin Sandi Lynn, analityk branży ABI Research.



Pod względem geograficznym, region Azji i Pacyfiku wiódł w 2018 roku prym pod względem dostaw telewizorów 4K, reprezentując 37 proc. światowego wolumenu dostaw. Region ten jest napędzany głównie przez rynek chiński, który oferuje kilka tanich modeli 4K.



Ameryka Północna i Europa Zachodnia to regiony o największym wskaźniku penetracji telewizorów 4K. Łączna wielkość dostaw w tych dwóch regionach ma stanowić prawie połowę światowego wolumenu dostaw telewizorów 4K w 2018 roku. ABI Research oczekuje, że popyt konsumentów na telewizory 4K doprowadzi do wzrostu z CAGR na poziomie 17,3 proc., aby osiągnąć w 2022 wolumen dostaw w wysokości 194 mln sztuk.



- Zgodnie z oczekiwaniami, 4K szybko staje się standardem sprzedawanych telewizorów. Tak jak kiedyś w przypadku HD, technologia sprzętowa opanowała rynek dużo wcześniej niż pojawiły się treści, dając impuls twórcom i dostawcom do nadrobienia zaległości, jednocześnie oferując czas na przejście. Podczas gdy niektórzy dostawcy telewizji satelitarnej i kablowej pozostają w tyle za głównymi usługami przesyłania strumieniowego w zakresie 4K, to również oni się zmieniają. Ponieważ 4K staje się normą, w centrum uwagi znajdzie się teraz HDR - podsumowała Khin Sandi Lynn.

Konkluzje te pochodzą z raportu "ABI Research’s Media Devices: UltraHD, 4K, HDR, 8K, HEVC" firmy ABI Research.



Anita Kaźmierska