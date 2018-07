TVP chce kupić wozy transmisyjne 4K

TVP planuje przeprowadzić dialog techniczny przed ogłoszeniem przetargu na zakup wozów transmisyjnych HD i UHD 4K. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu upływa 3 sierpnia 2018 roku.

Zdjęcie TVP stawia na Ultra HD /materiał zewnętrzny Telewizor 4K - co trzeba wiedzieć przed jego kupnem?

Jak czytamy w dokumencie opublikowanym przez TVP, celem dialogu jest pozyskanie przez Telewizję Polską wszelkich informacji, które mogą być wykorzystywane przy zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treści umowy oraz oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Reklama

Nadawca publiczny uruchomił kanał TVP 4K w dniu otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018, czyli 14 czerwca. Według pierwotnych planów, stacja miała być dostępna tylko na czas mundialu, jednak TVP zdecydowała o wznowieniu jej nadawania od 19 lipca. Co prawda TVP 4K nadaje tylko kilka godzin dziennie, oferując powtórki meczów, ale należy spodziewać się, że z czasem jego ramówka zostanie rozszerzona. Jak wiadomo, TVP dysponuje ogromną bazą materiałów archiwalnych, które może zrekonstruować do rozdzielczości 4K, a także przymierza się do własnej produkcji w 4K. Zamówiła niedawno 14 kamer 4K, a teraz planuje kupić wozy transmisyjne UHD.



TVP 4K jest dostępny dla wybranych abonentów platformy satelitarnej nc+, klientów światłowodowych Orange TV z dekoderami Samsung ICU 100, a także kilku mniejszych sieci kablowych.



Anita Kaźmierska