Obecnie na całym świecie nadaje 189 kanałów w ultrawysokiej rozdzielczości. Ponad trzy czwarte tych usług, według Ultra HD Forum, to linearne kanały telewizyjne, zorientowane na konsumenta, jak i w odniesieniu do segmentu B2B.

Ultra HD Forum tworzy szerokie grono uczestników branży filmowej i telewizyjnej, w tym twórcy treści, dystrybutorzy, producenci elektroniki użytkowej, sprzętu profesjonalnego i firmy technologiczne. Wspólnym celem wszystkich uczestników jest tworzenie warunków przyśpieszających wdrażanie telewizji Ultra HD. Firma obchodzi swój 5. rok działalności.

Liczba nowo uruchomionych usług UHD stale rośnie od 2013 roku, kiedy platforma YouTube po raz pierwszy udostępniła publiczną transmisję strumieniową w 4K. Pomimo niewielkiego spowolnienia, spowodowanego pandemią COVID-19, tegoroczny wzrost znów przybrał tempo dwucyfrowe.



Od 2016 roku Ultra HD Forum publikuje bezpłatne rekomendacje dla społeczności UHD. Niniejsze wytyczne dostarczyły przydatnych informacji, które pomogą branży telewizyjnej wprowadzić nowe usługi UHD i poprawić ich wydajność.



W dokumencie przedstawiono "fundamentalny poziom" gotowych do użycia technologii, a także poziom doskonalenia, obejmujący nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania. W ciągu 5 lat opracowywania rekomendacji, włączyło się w ten proces ponad 35 firm członkowskich.



Ultra HD Forum ogłosiło także, że do końca 2020 r. wyda własne API do pracy ze znakami wodnymi dla integracji z koderem. Laurent Piron z firmy Nagra, który nadzoruje zespół ds. bezpieczeństwa Forum, powiedział: - Ogólny interfejs API napisany w języku C umożliwi współdziałanie z transkoderem i preprocesorem znaku wodnego (WMP).