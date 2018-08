ME w lekkoatletyce z testami w Ultra HD

Pięciu członków Europejskiej Unii Nadawców (EBU) i 19 partnerów branżowych będzie prowadzić testy w zakresie produkcji treści UHD z wysoką liczbą klatek na sekundę High Frame Rates (HFR), wysokim zakresem dynamiki High Dynamic Range (HDR) oraz dźwiękiem nowej generacji Next Generation Audio (NGA) z Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce 2018. Impreza odbędzie się w dniach 6-12 sierpnia w Berlinie.

Zdjęcie Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2018 będą transmitowane w 4K /SatKurier

Sierpniowe testy obejmą dystrybucję na żywo treści UHD zarówno z HDR (HLG/BT.2100), jak i HFR (100 fps, 2160p100). Obecnie prowadzone transmisje na żywo na ogół nie przekraczają częstotliwości 50 Hz, a HD z przeplotem (1080i25) nadal jest dominującym formatem emisji, mimo iż komercyjne kodery i telewizory radzą sobie z rozdzielczością do 2160p50.

W Berlinie, we współpracy z członkami EBU BBC, France Télévisions, IRT, Rai i ZDF oraz wieloma partnerami technologicznymi, testowana będzie produkcja 2160p100 HLG/BT.2020. Strumień 2160p100 zostanie także wykorzystany do wyprowadzenia dwóch dodatkowych sygnałów 1080p100 i 1080p50. Te trzy sygnały zostaną następnie poddane kompresji HEVC i przekazane drogą satelitarną do ośrodka Rai w Dolinie Aosty we Włoszech, a także drogą światłowodową do ośrodka nadawczego European Championships w Glasgow.

Sygnał 1080p100 będzie również zawierał dźwięk nowej generacji NGA w postaci kanałów 4+7+0 i czterech dodatkowych, interaktywnych obiektów mono dla dwóch komentarzy i dwóch opisów audio. NGA jest powszechnie uważane za zapewniające wciągające wrażenia, ale także oferuje dodatkowe funkcje, takie jak personalizacja, dostępność i interaktywność, za pomocą "obiektów".

Anita Kaźmierska