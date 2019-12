CANAL+ oraz Netflix rozpoczynają dziś współpracę i przedstawiają polskim klientom ofertę, która łączy CANAL+ i Netflix w jednym pakiecie. Klienci, którzy skorzystają z oferty łączonej, będą mogli otrzymać dodatkowo dostęp do Netflixa nawet na 12 miesięcy w prezencie.

- Zgodnie z zapowiedziami łączymy dziś Netflixa ze światem CANAL+, tworząc dla naszych abonentów najlepszą i najpełniejszą na polskim rynku ofertę dostępu do treści na żywo i na żądanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego partnerstwa, które umacnia nas na pozycji lidera dostawcy treści premium - Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ w Polsce.

Przygotowana oferta

W najbogatszym pakiecie Superpremium 4K z Netflix abonenci otrzymają dostęp do Netflixa Premium (odtwarzanie na 4 ekranach jednocześnie w jakosci 4K) na 12 miesięcy.



Abonenci, którzy zdecydują się skorzystać z tej oferty, znajdą w pakiecie 180 kanałów telewizyjnych, w tym m.in. 10 kanałów z rodziny CANAL+, kanał CANAL+ 4K Ultra HD, kanały Polsat Sport Premium z meczami Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA oraz dekoder 4K UltraBOX+ z wygodnym dostępem do usługi Netflix.



To oznacza, że pakiet Superpremium 4K z Netflix będzie zawierał wszystko - sport na żywo (m.in PKO Ekstraklasa, Premier League, Bundesliga, LaLiga i NBA), pełną ofertę Netflixa z filmami i serialami takimi jak «Dom z Papieru », « Stranger Things » czy « Irlandczyk » oraz hollywoodzkie i polskie hity prosto z kina dostępne dzięki umowom dystrybucyjnym CANAL+. W połączeniu z dostępem do katalogu treści Netflix w 4K oraz sportem, filmami i serialami w 4K od CANAL+, pakiet Suprepremium 4K z Netflix zagwarantuje rozrywkę na najwyższym światowym poziomie.



Cena abonamentu z subskrypcją Netflix przez pierwsze 12 miesięcy wyniesie w promocji 139,99 zł/mies. (po 12 miesiącach 182,99 zł/mies.).

W pozostałych dwóch ofertach Comfort+ z CANAL+ i Netflix oraz Extra+ z CANAL+ i Netflix abonenci otrzymają od CANAL+ dostęp do Netflixa Standard (odtwarzanie na 2 ekranach jednocześnie w jakości HD) w prezencie na 6 miesięcy.



W pakietach abonenci znajdą odpowiednio 131 i 168 wyselekcjonowanych kanałów (w tym 10 kanałów CANAL+) w cenach 89,99 zł/mies. przez pierwsze 6 miesięcy (następnie 132,99 zł/mies.) oraz 99,99 zł/mies. przez pierwsze 6 miesięcy (następnie 142,99 zł/mies.).



Abonenci będą mogli w dowolnym momencie zmienić ofertę Netflixa z opcji Standard na Premium, za kwotę dodatkowych 9 zł/mies.

Oferty obowiązują przy umowach zawieranych na 24 miesiące.

-Nigdy wcześniej polscy klienci nie mogli w tak łatwy sposób skorzystać z dostępu do treści z CANAL+ i Netflix razem, na jednej platformie, od jednego dostawcy i w tak atrakcyjnej cenie. Cieszymy się, że znaleźliśmy partnera w CANAL+, który tak jak my zawsze stawia interesy i wygodę klientów na pierwszym miejscu - Rene Rummel-Mergeryan, director business development, Netflix.



Jakt to działa - Netflix na dekoderze 4K UltraBOX+

Od 4 grudnia usługa Netflix będzie udostępniana na dekodery 4K UltraBOX+ w procesie automatycznej aktualizacji. Netflix na dekoderze 4K dostarczy abonentom dokładnie takich samych doświadczeń, jak przy korzystaniu z serwisu na innych platformach. Sterowanie z poziomu pilota pozwoli dodatkowo na płynne i wygodne przełączanie się między światem telewizji na żywo, a światem VOD. Jeśli dekoder obsługuje już aplikację Netflix, to będzie ona dostępna na kanale 222 lub w menu dekodera. Wsparcie dla kolejnych modeli dekoderów jest planowane w 2020 roku.



Prosta migracja, płatność i zasady Abonenci CANAL+ będą mogli założyć nowe lub wykorzystać istniejące już konto Netflix w ramach oferty łączonej, zachowując wszystkie ustawienia i pełną historię konta Netflix.

Płatność za pakiet CANAL+ z Netflix będzie rozliczana w ramach jednego rachunku od CANAL+, więc nie jest wymagane podawanie dodatkowych metod płatności.



Netflix w ramach pakietu z CANAL+ oferuje również dokładnie te same doświadczenia i funkcjonalności, co « samodzielne » oferty Netflix. Abonenci CANAL+ będą mogli korzystać z Netflixa na wielu urządzeniach, tworzyć profile, pobierać treści offline na urządzenia mobilne i oglądać treści nawet na 4 ekranach (w tym dekoderze 4K UltraBOX+), bez reklam.