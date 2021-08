Użyto SI do analizy pracowników - zwolniono 150 osób. Menadżerowie zostali

"Pracujesz albo w****!" - tak można zrozumieć wpis na Twitterze Aleksandra Agapitova, który został skierowany do zwolnionych pracowników. Firma Xsolla nie osiągnęła oczekiwanego przez kierownictwo wzrostu, dlatego też zaczęła szukać winnych temu osób. W tym celu użyto programu, który ocenił zaangażowanie pracowników przez analizę działań w godzinach pracy.

"Dostałeś tę wiadomość, gdyż mój zespół Big Data przeanalizował twoją aktywność na Jira, Confluence, Gmail, czatach, w dokumentach oraz na tablicach i uznał cię za niezaangażowanego i nieproduktywnego pracownika. Innymi słowy, nie zawsze byłeś obecny w pracy, pracując zdalnie. Wielu z was może być w szoku, ale naprawdę uważam, że Xsolla to nie jest miejsce dla was. Nadia i jej zespół współpracuje z siedmioma agencjami HR, by pomóc wam w znalezieniu pracy, w której będziecie mogli zarabiać jeszcze więcej i pracować jeszcze mniej. Sasha pomoże wam z rekomendacjami, w tym z tą ode mnie.(...) - Około 150 pracowników stało się odbiorcą wiadomości e-mail o tej treści, której adresatem był szef firmy Xsolla.

Cała sytuacja została rozdmuchana przez internautów, zmuszając tym samym kierownictwo do zorganizowania konferencji. W trakcie jej trwania wyjaśnili, że przyczyną zwolnień był brak osiągnięcia oczekiwanego 40 proc. wzrostu firmy. "Dużo wymagamy, ale też dużo od siebie dajemy" - zapewnia Aleksandr Agapitov.

Większość zwolnionych osób pochodzi z rosyjskiego miasta Perm. Ich najmniejsze zaangażowania może być spowodowane najniższymi zarobkami w porównaniu do pracowników spoza Rosji. Kozłami ofiarnymi stali się głównie zatrudnieni na niższych szczeblach w firmie, a menedżerowie i kierownicy wyszli z całej sytuacji bez szwanku.