Sztuczna inteligencja na kierowniczych miejscach

Dzisiaj niemal każda dyskusja o sztucznej inteligencji kończy się wizją niespotykanego do tej pory globalnego bezrobocia. Kwestią czasu jest bowiem starcie człowieka z maszyną o przetrwanie na rynku pracy. Analitycy są już prawie pewni, że nie unikniemy przyszłości w której maszyny będą wykonywały za nas prostsze, powtarzalne zadania. Eksperci VMware podkreślają jednak, że podobny los czeka także menedżerów i to na wszystkich szczeblach.

Zdjęcie Sztuczna inteligencja na stanowisku kierowniczym? To możliwe /123RF/PICSEL

Według analiz ResearchGroup kierownicy spędzają średnio 23 godziny tygodniowo na spotkaniach służbowych. Tracą tym samym czas, który można byłoby spożytkować na rozmowach z klientami, projektowaniu nowych produktów, usług czy rozwiązywaniu problemów. Dodatkowo, przez wewnętrzne procesy firmy często stoją w miejscu i nie mają czasu na szukanie innowacji czy zwiększanie satysfakcji pracowników. Analizy VMware przekonują, że sztuczna inteligencja może to zmienić.



Reklama

- Roboty nie zaczną chodzić za nas na spotkania biznesowe i nawet nie powinny. Wykorzystanie tej technologii w zarządzaniu zespołami, wydzielaniu zadań czy pracach strategicznych to jednak dobry obszar to eksperymentowania. W momencie gdy trzeba szybko analizować dane, fakty i wyciągać z nich odpowiednie wnioski, sztuczna inteligencja jest dobrym rozwiązaniem. Ograniczanie się tylko do rutynowych prac w przypadku SI, to marnowanie potencjału tej technologii. SI to coś więcej niż automatyzacja. To szybkość podejmowania decyzji i sprawna analiza - powiedział Joe Baguley, Chief Technology Officer, VMware EMEA.



Czy oznacza to, że stanowiska decyzyjne okażą się zbędne? Jeśli poprawnie wdrożymy sztuczną inteligencję - odpowiedź brzmi: tak. Manager w takim środowisku przestanie tylko administrować.

Od czasów rewolucji przemysłowej biznes chce wszystko robić szybciej i nie ma znaczenia czy myślimy o budowie samochodów czy udzielaniu kredytów. Efektem ubocznym tej zmiany był zanik więzi międzyludzkich.



- Biznes poświęcił społeczną empatię na rzecz szybkości. Sztuczna inteligencja może pomóc przywrócić emocjonalną stronę, nastawioną na kontakt z ludźmi. Wyobraźmy sobie doktora, który sztucznej inteligencji powierza zadania diagnostyczne i administracyjne, a sam buduje relacje z pacjentem i czuwa nad jakością jego opieki - powiedział Joe Baguley.

Kierunek zmian, który wskazują eksperci VMware jest zgodny z analizami firmy Accenture. Przekonują oni, że nowoczesne technologie mogą w zasadniczy sposób pomóc menedżerom w pogłębieniu umiejętności społecznych niezbędnych do zarządzania zespołami. Obecnie jednak tylko 20 proc. menedżerów uznaje tę umiejętność za warunek sukcesu firmy.



Poza automatyzacją, sztuczna inteligencja niesie również wiele innych korzyści. Szczególnie w tych przedsiębiorstwach, które już zdecydowały się na cyfryzację. Zarządzanie przyrastającymi w zawrotnym tempie danymi, bez względu na to, czy pochodzą z czujników IoT, chmury czy tradycyjnego centrum danych, wymaga wiedzy. Złożoność systemów IT w efekcie rośnie równie szybko jak ilość danych.



Sztuczna inteligencja, która potrafi ocenić co się dzieje z naszymi systemami IT czy innymi technologiami wdrożonymi w przedsiębiorstwie może być poważnym pomocnikiem. Podpowie co wymaga naprawy, a co modernizacji i jak to zrobić. Może nam pomóc bez względu na to czy myślimy o rozwoju elektrowni słonecznej, farmy wiatrowej czy internetowej platformy służącej do komunikacji obywateli z administracją. Zabiera nam część przyziemnych zadań, ale w efekcie daje ludziom czas na pracę koncepcyjną, skoncentrowaną na budowaniu doświadczeń dla klientów.



Jak wynika z analiz McKinsey & Company, wdrożenie sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa będzie miało znaczący wpływ na gospodarkę. Do 2030 r. SI zwiększy jej wartość o 13 bilionów dolarów. Do tego czasu, zdaniem analityków, aż 70 proc. firm i organizacji na świecie będzie posiadało "na pokładzie" co najmniej jedno rozwiązanie technologiczne bazujące na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.