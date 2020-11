Sztuczna inteligencja Google pomoże w pisaniu wierszy

Poznajcie Verse by Verse – oryginalne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, specjalnie dla osób pragnących tworzyć poezję.

Zdjęcie Google Verse by Verse /INTERIA.PL

Pisanie wierszy nie jest tak prostą sprawą jak mogłoby się zdawać. Dobra sztuka płynie prosto z osobistych doświadczeń autora, a do tego wymaga sporego zasobu słownictwa. Dzięki temu wiersze, choć zasadniczo podobne do siebie, nigdy nie są takie same. Na szczęście dzięki nowemu narzędziu od Google, pisanie poezji nie musi być już tak trudne.

Verse by Verse to nowoczesne oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji. Algorytmy w nim zawarte czerpią inspirację ze znanych poetów, takich jak Emily Dickinson, Edgar Allen Poe i Walt Whitman, by wspomagać autora w trakcie pisania wiersza. Narzędzie pozwala wybrać żądaną strukturę i skomponuje pierwszą linię wersetu, po czym sztuczna inteligencja włączy się i zaproponuje kilka opcji, aby ją ukończyć.

Oczywiście użytkownicy nie będą musieli akceptować wszystkich sugestii sztucznej inteligencji. Ma ona za zadanie zainspirować początkujących poetów i dać im do zrozumienia w jaki sposób powstają wersety.

Jeśli jesteście ciekawi działania opisywanego narzędzia - zapraszamy na stronę Google Verse by Verse.