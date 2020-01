Naukowcy stwierdzili, że program komputerowy jest w stanie wykryć raka piersi na podstawie zdjęć diagnostycznych z większą dokładnością od człowieka. To może oznaczać przełom w walce z nowotworami.

Zdjęcie Sztuczna inteligencja wspomoże pracę lekarzy /123RF/PICSEL

Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet. W 2019 r. zdiagnozowano ponad 2 mln nowych przypadków zachorowań. Regularne badania przesiewowe są niezbędne w celu wykrywania wczesnych objawów choroby u pacjentów, którzy nie mają żadnych widocznych symptomów.



W Wielkiej Brytanii kobietom powyżej 50. roku życia zaleca się wykonywanie mammografii co trzy lata. Jej wyniki są zawsze analizowane przez dwóch niezależnych ekspertów. Ale interpretacja wyników pozostawia miejsce na błąd. Niewielki procent wszystkich mammografów daje fałszywie pozytywne wyniki - diagnozę nowotworu u zdrowego pacjenta.



Teraz naukowcy z Google Health wyszkolili model sztucznej inteligencji do wykrywania raka na podstawie zdjęć diagnostycznych piersi tysięcy kobiet z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zdjęcia zostały już przejrzane przez lekarzy, ale w przeciwieństwie do sytuacji klinicznej, maszyna nie miała dostępu do historii medycznej pacjenta, która mogłaby dać wskazówki dotyczące diagnozy.



Odkryto, że nowo opracowany model AI może przewidzieć raka piersi na podstawie zdjęć diagnostycznych z podobnym poziomem dokładności co doświadczeniu radiolodzy. Ponadto wykazano zmniejszenie odsetka przypadków, w których rak został niewłaściwie zidentyfikowany - o 5,7 proc. w USA i 1,2 proc. w Wielkiej Brytanii. Zmniejszył się również odsetek nieudanych diagnoz - o 9,4 proc. wśród pacjentów z USA i 2,7 proc. wśród brytyjskich pacjentów.



Naukowcy mają nadzieję, że technologia nie zastąpi lekarzy, ale wspomoże ich pracę.