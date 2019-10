Sztuczna inteligencja Facebooka może ukryć ludzi przed rozpoznawaniem twarzy

Badacze Facebooka opracowali system sztucznej inteligencji, który jest w stanie ochronić ludzi przed systemami rozpoznawania twarzy. Algorytmy portalu umiejętnie zniekształcają obraz uniemożliwiając tym samym jego dokładną klasyfikację.

Zdjęcie Facebook ulepsza algorytmy sztucznej inteligencji /123RF/PICSEL

Sposób działania algorytmów Facebooka jest interesujący. Firma wykorzystuje specjalny enkoder przeciwstawny, który zaburza obraz twarzy użytkownika w taki sposób, aby nie mógł on zostać przetworzony przez systemy odpowiedzialne za identyfikację. Dla przeciętnego oglądającego twarz wyświetlana na ekranie pozostaje taka sama - nie ma tu mowy o zniekształcaniu poszczególnych części takich, jak nos, usta czy oczy. Wszystko dzieje się w tle na samych pikselach, w czasie rzeczywistym. Przykład opisywanego zabiegu można zobaczyć na zdjęciu poniżej.

Reklama

Co najlepsze z punktu widzenia wdrażania tego typu systemu, sztuczna inteligencja odpowiedzialna za "zniekształcanie" twarzy przeciw systemom jej rozpoznawania nie musi być szkolona za każdym razem, aby dopasować się do poszczególnej osoby. Do czego jednak Facebook miałby wykorzystać tego typu rozwiązania?

Zdjęcie Zrzut ekranu prezentujący działanie algorytmów / INTERIA.PL

Przedstawiciele portalu zapewniają, iż nie mają zamiaru testować opisywanego rozwiązania na żadnym ze swoich produktów. Sztuczna inteligencja odpowiedzialna za blokowanie rozpoznawania twarzy może zostać jednak wykorzystana do automatycznego udaremniania rozpoznawania użytkowników przez firmy trzecie. Niektóre marki wykorzystują bowiem własne algorytmy między innymi do śledzenia aktywności użytkowników.

Możliwych zastosowań technologii Facebooka jest naprawdę sporo.