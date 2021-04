Robot rolniczy bazujący na sztucznej inteligencji

Firma Carbon Robotics zaprezentowała światu swoje najnowsze dzieło. Mowa o robocie rolniczym, który jest w stanie wyplewić nawet do 100 000 chwastów na godzinę. Pomaga mu w tym sztuczna inteligencja.

Zdjęcie Carbon Robotics /materiały prasowe

Autonomous Weeder to robot, który może pozwolić zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze. Amerykańska firma Carbon Robotics stworzyła go specjalnie pod kątem pomocy w codziennym plewieniu pól pod uprawę. W przeciwieństwie do klasycznych pojazdów tego typu, robot korzysta z zalet sztucznej inteligencji, do poprawnego typowania odpowiednich roślin. W tym celu pomaga mu niemal 12 kamer oraz czujniki, skanujące na bieżąco glebę. Każdy wyselekcjonowany chwast, jest następnie usuwany przy pomocy laserów o dużej mocy. Sposób ten skutecznie likwiduje intruza, nie naruszając cennego podłoża.

Jak twierdzą producenci, pojazd jest w stanie usunąć ponad 100 000 chwastów na godzinę oraz oczyścić od 15 do 20 akrów upraw w ciągu jednego dnia. To samo zadanie, wykonywane tradycyjnymi metodami, mogłoby zająć nawet tygodnie.

Rozwiązanie jest szalenie wygodne i pomysłowe, ale przez to, także nie tanie. Choć na obecną chwilę firma nie sprecyzowała konkretnej ceny urządzenia, to jednak wstępnie planowane kwoty mogą się zamykać w przedziale nawet setki tysięcy dolarów.

Firma zapewnia jednak, że sam koszt robota, zwróci się już po dwóch latach.