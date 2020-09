Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych przetestowały użycie psów-robotów do ochrony swoich baz.

Zdjęcie Vision 60 /YouTube

Roboty znane jako Vision 60, zostały opracowane przez firmę o nazwie Ghost Robotics. Maszyny w pewnych ruchach przypominają nieco czworonogów, ale generalnie raczej ciężko sobie wyobrazić, by można byłoby trzymać je w mieszkaniu jako domowego pupila. Świetnie za to sprawdzają się jako urządzenia wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze, a także nadają się do dokładnego mapowania terenu i obrony.

Firma Ghost Robotics zapewnia przy tym, że ich "robopsy" są mniej złożone mechaniczne w porównaniu do urządzeń konkurencji, a przy zapewniają równie wysoką stabilność w terenie i możliwości operacji w niemal każdym środowisku. Są przy tym wytrzymałe, trwałe i wymagają mniejszego nakładu finansowanego.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że roboty Vision 60 są mniejsze od np. słynnych czworonożnych maszyn Boston Dynamics, a przy tym posiadają modułową strukturę co pozwala na ich łatwiejszy transport.

Możliwości urządzeń można zobaczyć na poniższym materiale.