OpenAI stworzyło algorytm do tworzenia fake newsów

OpenAI opublikowało wszystkie algorytmy do tworzenia fake newsów. Firma uznała, iż technologia nie zagraża nikomu w przeciwieństwie do tego, co sądzono o niej wcześniej.

Algorytm AI GPT-2 miał pierwotnie odpowiadać na pytania, streszczać historie oraz tłumaczyć teksty - naukowcy zaczęli się obawiać, że będzie można go wykorzystywać do tworzenia fake newsów. Prezentowane przez programistów przykłady pokazywały wykorzystanie GPT-2 w grach przygodowych oraz pisaniu powieści. Firma zdecydowała się wydać całość swojej technologii na zasadzie otwartej licencji.

Naukowcy z całego świata mają stworzyć narzędzia pozwalające skutecznie zneutralizować sztuczną inteligencję tworzącą fałszywe informacje i siejącą dezinformacje.

Na pierwsze efekty trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.