NVIDIA przedstawia technologie do wideokonferencji

NVIDIA uruchomiła platformę Maxine, która zapewnia programistom pakiet oprogramowania wideokonferencyjnego z akceleracją GPU.

Zdjęcie NVIDIA uruchamia technologie Maxine /materiały prasowe

Nowe rozwiązanie NVIDII oznaczone jako Maxine wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do poprawy działania wideokonferencji - zarówno w przypadku samego przesyłu danych, jak i jakości rozmowy. Maxine to zestaw narzędzi dla programistów, który jest w pełni kompatybilny z usługami chmurowymi i pozwala na stworzenie nowych funkcji, takich jak regulacja oświetlenia twarzy czy też redukcja szumów mikrofonu.

Serwisy związane z wideokonferencjami eksplodowały podczas pandemii - umożliwiając komunikację i minimalizując ryzyko infekcji. Dla przykładu, aplikacja Zoom wykorzystywana jest przez około 300 milionów użytkowników dziennie. W grudniu 2019 roku było to zaledwie 10 milionów osób, co tylko pokazuje, z jak dużymi wzrostami mamy do czynienia.

NVIDIA zachwala swoje rozwiązanie Maxine i twierdzi, iż radykalnie zmniejsza ono przepustowość wymaganą do połączeń wideo. Programiści korzystający z tego standardu mogą zmniejszyć przepustowość do jednej dziesiątej standardu H.264.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na pierwsze aplikacje, które skorzystają z technologii NVIDII.