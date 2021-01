Nowy neuromorficzny procesor zmieni sztuczną inteligencję

Naukowcy z Swinburne University of Technology opracowali specjalny, neuromorficzny procesor przeznaczony do sztucznej inteligencji. Konstrukcja jest w stanie działać nawet 1000 razy szybciej od obecnie dostępnych układów.

Zdjęcie Nowy procesor AI / fot. Swinburne University of Technology /materiały prasowe

Naukowcy z Swinburne University of Technology stworzyli nowy procesor do sztucznej inteligencji, który jest w stanie działać ponad 1000 razy szybciej od obecnie dostępnych, konwencjonalnych czipów. Cała konstrukcja ma pozwolić na uzyskanie do 10 bilionów operacji na sekundę. Wynalazek ten może zrewolucjonizować sieci neuronowe i ogólne przetwarzanie danych. Cała konstrukcja wykorzystuje do działania mikrogrzebienie, które składają się z setek laserów na podczerwień umieszczonych na jednym układzie. W porównaniu z innymi źródłami optycznymi są znacznie mniejsze, lżejsze, szybsze oraz tańsze.

Nowa, innowacyjna technologia naukowców wykorzystuje pojedynczy procesor jednocześnie przeplatając dane w wielu różnych wymiarach. Osoby opracowujące procesor zdradziły, iż obecnie to istniejąca technologia krzemowa w coraz większym stopniu stanowi "wąskie gardło" dla przetwarzania danych oraz zachowania odpowiedniej energooszczędności oraz wydajności.

Minie jeszcze jednak sporo czasu, zanim podobny neuromorficzny układ trafi do sprzętów konsumenckich.