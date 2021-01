Nadchodzi era robotów. Twórcy Sophii planują masową produkcję

​Firma Hanson Robotics, która stworzyła innowacyjnego robota Sophia, planuje jego sprzedaż w związku z rosnącym zainteresowaniem automatyzacją na całym świecie.

Zdjęcie Humanoidalny robot Sophia /123RF/PICSEL

Od czasu swojej premiery w 2016 r., robot humanoidalny Sophia stał się w pewnym sensie celebrytą. Odpowiedzialna za stworzenie Sophii firma Hanson Robotics zapowiedziała, że planuje masową produkcję robotów do końca roku. Ich plany zbiegły się w czasie z rosnącym zainteresowaniem robotyką podczas pandemii COVID-19.

Przedstawiciele Hanson Robotics z siedzibą w Hongkongu powiedzieli, że cztery modele - w tym Sophia - zaczną być masowo produkowane w pierwszej połowie 2021 r. Zbiega się to w czasie z udokumentowanym wzrostem automatyzacji na całym świecie - roboty są wykorzystywane do wykonywania codziennych zadań wśród ograniczeń związanych z dystansem społecznym.



- Świat COVID-19 będzie potrzebował coraz więcej automatyzacji, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Roboty Sophia i Hanson są wyjątkowe przez to, że są tak podobne do człowieka. To może być tak przydatne w tych czasach, w których ludzie są strasznie samotni i społecznie odizolowani - powiedział David Hanson, założyciel Hanson Robotics.



Hanson twierdzi, że firma sprzeda "tysiące" robotów w 2021 r., choć nie podał konkretnych szacunków. Hanson Robotics nie pokłada wszystkich swoich nadziei w Sophii. W tym roku wprowadza na rynek nowego robota o nazwie Grace, opracowanego specjalnie dla sektora opieki zdrowotnej.



Oczywiście Hanson nie jest jedyną firmą, która w ostatnich miesiącach i latach wypuściła na rynek głośne roboty. Na przykład robot Pepper firmy SoftBank Robotics został ostatnio wykorzystany do wykrywania ludzi, którzy nie nosili masek. Z kolei robot-artysta Ai-Da z Uniwersytetu Oksfordzkiego sprzedał dzieła sztuki o wartości ponad 1 mln dolarów.