LG otwiera nowy ośrodek badań nad sztuczną intelignecją

LG we współpracy z czołowymi ośrodkami akademickimi oraz startupami otwiera w Ameryce Północnej nowe laboratoria badań nad sztuczną inteligencją.

Zdjęcie Firma LG chce skuteczniej realizować wizję sztucznej inteligencji /materiały prasowe

Firma LG uruchomiła w Kanadzie nowe laboratorium badań nad sztuczną inteligencją. Będzie ono dopełnieniem niedawno rozbudowanego laboratorium LG Silicon Valley AI Lab w Santa Clara w Kalifornii. Otwierając laboratoria w Ameryce Północnej firma LG wzmacnia swoją ogólnoświatową infrastrukturę badawczą dedykowaną sztucznej inteligencji, obejmującą ośrodki w Korei Południowej, Indiach i Rosji. Dzięki temu będzie skuteczniej realizować wizję sztucznej inteligencji jako siły napędowej i rozwoju przyszłości.

Ponadto LG nawiązała współpracę badawczą z Uniwersytetem w Toronto, cenionym na całym świecie za osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, zwłaszcza w obszarze metod uczenia się deep learning.

„Sztuczna inteligencja ostatecznie wpłynie na życie każdego z nas, powodując zmiany stylu życia, sposobów wykonywania pracy oraz spędzania wolnego czasu. Pierwsze zastosowania sztucznej inteligencji w urządzeniach podłączonych do Internetu torują drogę technologiom, które w przyszłości staną się fundamentem inteligentnych miast, domów, firm i urządzeń – zapewniających możliwości, o których nikt nawet nie marzył" - powiedział dr I. P. Park, prezes i dyrektor ds. technologii w firmie LG.

Park stwierdził też, że laboratoria w Ameryce Północnej oraz współpraca badawcza z Uniwersytetem w Toronto odegrają kluczową rolę w rozwijaniu technologii, które pozwolą na zrealizowanie tej wizji przyszłości.

Dzięki umowie z uniwersytetem w Toronto, przewidującej 5-letnią współpracę i wielomilionowy budżet, firma LG będzie poszerzać ekosystem sztucznej inteligencji realizując strategię Otwartego Partnerstwa, Otwartej Platformy i Otwartej Łączności. W nowym laboratorium zostanie wykorzystane doświadczenie naukowców z Uniwersytetu w Toronto, którzy będą współpracować z zespołami badawczo-rozwojowymi LG z USA i Kanady. Aby dopełnić podjęte działania, firma LG zamierza nawiązać współpracę z północnoamerykańskimi startupami, a także inwestować w nie.

„Nasi naukowcy nieustannie prowadzą badania nad rozwojem sztucznej inteligencji, dlatego Uniwersytet w Toronto z niecierpliwością czeka na współpracę z innowacyjną, globalną firmą, taką jak LG. Obecność takich międzynarodowych graczy w naszych ekosystemach innowacji poszerza możliwości badaczy, studentów oraz startupów" - powiedział profesor Meric Gertler, rektor Uniwersytetu w Toronto.

Zgadzając się z poglądami profesora Gertlera, dr Park dodał: "Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i wykorzystujące metody uczenia się deep learning zrewolucjonizują sposób naszej interakcji z otaczającym światem, ponieważ pozwolą nam na korzystanie z danych kontekstowych pochodzących np. z systemów biometrycznych, czy funkcji rozpoznawania emocji, gestów i oczywiście mowy".

Następnie dr Park omówił trzy fundamenty strategii LG w dziedzinie sztucznej inteligencji:

"Pierwszym z nich jest zdolność do ewoluowania z biegiem czasu, dzięki której im częściej użytkownik korzysta z produktów, tym lepiej ich funkcje dostosowują się do specyficznych potrzeb. Drugim fundamentem jest możliwość integrowania sztucznej inteligencji z różnymi urządzeniami i systemami – tak, aby konsumenci mieli zapewniony niezmiennie wysoki komfort użytkowania wszystkich produktów z oferty LG, od sprzętu AGD i telewizorów po samochody podłączone do Internetu oraz smartfony. Trzeci fundament to otwartość ekosystemu. Nasza strategia polega na zapewnieniu klientom najwyższego komfortu korzystania ze sztucznej inteligencji dzięki uzupełniającym funkcjom opracowywanym przez partnerów".