Intel inwestuje w firmę Habana Labs. To krok w stronę sztucznej inteligencji

Intel wydał 2 miliardy dolarów na przejęcie izraelskiej firmy Habana Labs zajmującej się sztuczną inteligencją. Jakie plany posiada producent?

Zdjęcie Intel inwestuje w sztuczną inteligencję /materiały prasowe

Habana Labs to marka, która tworzy programowalne akceleratory dla uczenia maszynowego. W przypadku aplikacji mobilnych i internetowych tego typu technologia ma doprowadzić do szybszej i dokładniejszej sztucznej inteligencji w zakresie rozpoznawania zdjęć oraz mowy. Intel ma nadzieję, że będzie mógł skorzystać z tych możliwości w kontekście zdrowia oraz eksperymentów powiązanych z rozpoznawaniem głosu u osób z różnymi przypadłościami. Wydajne procesory z AI mają jednak trafić także do motoryzacji oraz technologii konsumenckich.

Reklama

Sztuczna inteligencja staje się coraz ważniejszą częścią biznesu Intela. W 2019 roku firma spodziewa się wygenerować ponad 3,5 miliarda dolarów przychodu bazując tylko i wyłącznie na wspomnianym segmencie.