IBM Watson Assistant odpowie na pytania dotyczące koronawirusa

Watson Assistant, cyfrowy pomocnik stworzony przez IBM, został przystosowany specjalnie pod kątem epidemii koronawirusa. Pakiet będzie dostępny bezpłatnie przez co najmniej 90 dni w formacie online i telefonicznym.

Zdjęcie IBM udostępnia system Watson Assistant /123RF/PICSEL

IBM Watson to rozbudowany system obliczeniowy, stworzony w celu odpowiedzi na zadanie pytania. Technologia działa na podstawie zaawansowanej technologii przetwarzania języka, inteligentnego wyszukiwania informacji, automatycznego wnioskowania i ciągłego uczenia maszynowego w dziedzinie otwartych odpowiedzi na pytania.

Reklama

Płatna technologia dostępna do tej pory wyłącznie dla klientów biznesowych została specjalnie przystosowana pod kątem pobierania informacji dotyczących koronawirusa. Nazwana Watson Assistant for Citizens została udostępniona dla agencji rządowych, instytucji opieki zdrowotnej i organizacji akademickich, bezpłatnie na okres najbliższych 90 dni.

System reaguje na pytania zadane online, SMS-em lub telefonicznie. W celu udzielenia odpowiedzi wirtualny agent łączy usługi IBM Watson Assistant i Watson Discovery oraz funkcje sztucznej inteligencji IBM Research by prześledzić dane zawarte w bazach Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz lokalnych źródłach. Sztuczna inteligencja może także prześledzić dokumenty zamieszczone na państwowych stronach internetowych. Watson Assistant for Citizens automatyzuje przy tym odpowiedzi na często zadawane pytania, takie jak: "jakie są objawy?", "jak właściwie posprzątać swój dom?" i "jak się zabezpieczyć?"

Watson Assistant for Citizens jest dostępny w języku angielskim i hiszpańskim, ale można go dostosować do 13 różnych języków. IBM twierdzi, że z systemu korzystają już agencje rządowe i służby zdrowia w całych Stanach Zjednoczonych, a także poszczególne organizacje w Czechach, Finlandii, Grecji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.