IBM ujawnia swoje plany dotyczące komputerów kwantowych

IBM ujawniło swoje plany dotyczące komputerów i obliczeń kwantowych.

Zdjęcie IBM ma ambitne plany związane z komputerami kwantowymi /123RF/PICSEL

IBM w poście na swoim blogu przedstawiło plany dotyczące rozwoju komputerów kwantowanych. W ramach nowej drogi, firma będzie chciała zbudować urządzenie o nazwie IBM Quantum Condor o wartości 1000 plus kubitów - całość ma powstać do 2023 roku.

Zbudowanie urządzenia, które naprawdę rejestruje zachowanie atomów i wykorzystuje te zachowania do rozwiązania problemów może się wydawać niemożliwe. Naszym ostatecznym celem jest uzyskanie dostępu do technologii, która wykracza poza to, co jest obecnie możliwe przy pomocy klasycznych komputerów - przekazał wiceprezes IBM Quantum Jay Gambetta.

Droga i plany IBM mają bardzo wzniosły cel, ale od samego początku będą one wymagały multidyscyplinarnych zespołów i zwinnej metodologii działania. IBM w 2021 roku ma pokazać 127-kubitowy procesor IBM Quantum Eagle. W 2022 roku na rynku pojawi się 433-kubitowy procesor. W a 2023 roku wreszcie zobaczymy 1121-kubitowy procesor.

W ciągu dekady firma chce sprawnie poruszać się na rynku rozwiązań kwantowych.