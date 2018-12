CES 2019: Samsung C-Lab ogłosi osiem nowych projektów wykorzystujących AI

Samsung podczas targów CES 2019 przedstawi osiem nowych projektów związanych ze sztuczną inteligencją (AI), opracowanych w ramach swojego programu C-Lab (Creative Lab).

Osiem nowych projektów C-Lab to "Tisplay", usługa prezentacji wirtualnych reklam w wyświetlanych treściach wideo, "aiMo", rozwiązanie służące do nagrywania dźwięku ASMR, "MEDEO", usługa natychmiastowego tworzenia wideo, "PRISMIT", wykorzystująca AI usługa analizy wiadomości, "Perfume Blender", spersonalizowana usługa tworzenia perfum, "Girin Monitor Stand", stojak do monitora automatycznie dostosowujący swoje ustawienie, "alight", lampa na biurko AI, oraz "SnailSound", asystent dla osób słabosłyszących.

Podczas CES 2019 C-Lab zaprezentuje największą liczbę projektów, jaką kiedykolwiek pochwalił się podczas jednego wydarzenia od czasu swojego debiutu na tych targach w roku 2016. Pomoże to udoskonalić projekty i przygotować prototypy, które docelowo staną się produktami gotowymi do wprowadzenia na rynek.

"Przedstawimy obiecujące projekty C-Lab wykorzystujące technologie AI między innymi w zakresie generowania treści wideo czy tworzenia perfum. To dziedziny mocno związane z naszym życiem codziennym, mamy więc nadzieję, że zwrócą uwagę odwiedzających targi" - powiedział Inkuk Hahn, Vice President and Head of the Creativity & Innovation Center w Samsung Electronics.

Ponadto w CES 2019 weźmie udział osiem zainspirowanych pracami prowadzonymi w C-Lab startupów: MOPIC, LINKFLOW, lululab, WELT, Cooljamm company, MONIT, BLUEFEEL oraz analogue plus. Przedstawią one swoje nowo wprowadzone na rynek produkty komercyjne, jak również zapoznają się z globalnymi możliwościami biznesowymi.

Trzy z tych startupów zostały uhonorowane nagrodami CES 2019 Innovation Awards. Godny uwagi przykład to ubieralna kamera FITT360 firmy LINKFLOW, która dwa lata z rzędu otrzymała nagrodę w kategorii obrazowania cyfrowego (Digital Imaging). Z kolei firmy MOPIC i lululab nagrodzono w kategoriach przenośnych odtwarzaczy multimedialnych i akcesoriów (Portable Media Players and Accessories) oraz biotechnologii (Biotech). Od roku 2016 firmy zainspirowane pracami C-Lab już sześciokrotnie uhonorowano nagrodami, czym udowodniły swoją atrakcyjność rynkową i jakość wykorzystywanych technologii.

Stworzony w grudniu 2012 roku C-Lab to program inkubacji pomysłów wspomagający kreatywną kulturę korporacyjną i rozwijający innowacyjne pomysły pracowników Samsung. Program wspiera opracowywanie pomysłów wpisujących się we wszystkie dziedziny biznesowe. Wprowadzona w roku 2015 polityka pomaga pracownikom firmy, którzy pomyślnie zakończyli projekty w ramach C‑Lab, zakładać własne startupy. Samsung służy nowym firmom wsparciem, zapewniając im kapitał początkowy i konsultacje biznesowe, by przyspieszyć ich rozwój, jednocześnie gwarantując im niezależne kierownictwo.

Projekty C-Lab

Tisplay

"Tisplay" to usługa prezentacji wirtualnych reklam, którą twórcy wideo mogą wykorzystać podczas strumieniowego przesyłu treści na żywo. Tisplay rozpoznaje płaszczyznę tworzoną przez ubiór filmowanej osoby i - za pomocą technologii rozpoznawania obrazów i grafiki komputerowej - umieszcza na niej reklamy tak, by wyglądały na nadrukowane bezpośrednio na ubraniu. W efekcie twórcy mogą dodawać do wideo nie tylko reklamy, ale także różne obrazy związane z treścią filmu w sposób, który umożliwia komunikację z oglądającymi w czasie rzeczywistym. Ponadto widzowie mogą cieszyć się treścią bez pauz powodowanych przez wyskakujące okienka reklamowe.

aiMo

"aiMo" to rozwiązanie służące do nagrywania dźwięku ASMR (autonomous sensory meridian response), które wykorzystuje smartfon i etui imitujące ludzkie ucho. Nagrywając treści za pomocą tego rozwiązania, twórcy - bez konieczności używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących - uzyskują nie tylko brzmienie doskonalsze przestrzennie pod względem kierunkowości, ale także wyraźne, realistyczne dźwięki za sprawą wykorzystującego AI oprogramowania renderującego. Dzięki temu rozwiązaniu łatwo można tworzyć wysokiej jakości treści dźwiękowe ASMR poza studiem nagraniowym, nawet będąc na zewnątrz.

MEDEO

"MEDEO" oferuje natychmiastową usługę tworzenia wideo umożliwiającą jednoczesne nagrywanie i edytowanie. Rozwiązanie to analizuje scenę i kontekst przy użyciu technologii AI, a następnie automatycznie integruje efekty wizualne i muzykę w tle, a podczas streamingu na żywo łączy wideo z treściami już nagranymi . Oferuje ponadto wymagający zaledwie jednego kliknięcia, w pełni zautomatyzowany profesjonalny rendering, który z zapisanego wideo ekstrahuje tylko najważniejsze sceny.

PRISMIT

"PRISMIT" to wykorzystująca AI usługa analizy wiadomości, która generuje oparte na wybranych zagadnieniach osie czasu, by pomóc czytelnikom szybko zrozumieć dane zagadnienie. Gdy użytkownik wyszukuje określoną kwestię lub wydarzenie, PRISMIT za pomocą technologii grupowania zagadnień automatycznie wybiera pięć najbardziej reprezentatywnych artykułów spośród wszystkich dostępnych. Ułatwia w ten sposób czytelnikom zrozumienie kontekstu i historii danego zagadnienia, podczas gdy wiele innych serwisów po prostu oferuje im najczęściej czytane bądź najnowsze artykuły.

Perfume Blender

"Perfume Blender" to spersonalizowana usługa tworzenia perfum pozwalająca użytkownikom skomponować własny zapach przy pomocy kompatybilnego urządzenia oraz udostępnić recepturę za pośrednictwem aplikacji. Analizując zrobione przez użytkownika zdjęcia ulubionych perfum, aplikacja analizuje ich wspólne składniki i rekomenduje receptury zapachów, które mogą przypaść użytkownikowi do gustu. Ten z kolei może albo stworzyć perfumy bezpośrednio z podanych przepisów, albo zmienić proponowane proporcje za pomocą urządzenia obsługującego osiem składników. Istnieje ponadto możliwość dokupienia dodatkowych składników zapachowych.

Girin Monitor Stand

"Girin Monitor Stand" to stojak do monitora, który automatycznie dostosowuje swoje ustawienie, po to, by użytkownicy w prawidłowy sposób siedzieli przy swoich komputerach. Wbudowany czujnik w czasie rzeczywistym śledzi pozycję ciała użytkownika, skupiając się na jego szyi i głowie. Gdy wykrywa, że użytkownik siedzi w sposób niewłaściwy, powoduje delikatne przesunięcie monitora. W ten sposób użytkownik naturalnie "uczy się" zachowywania prawidłowej postawy ciała, nie odczuwając zmiany w pozycji ekranu. Powtarzając ten schemat, użytkownicy mogą poprawić swoje nawyki w zakresie postawy, by uniknąć nadmiernego obciążenia szyi, pleców i ramion.

alight

"alight" to wykorzystująca AI lampa na biurko zapewniająca warunki optymalne dla zwiększenia koncentracji oraz oświetlenie, które korzystnie wpływa na zdrowie użytkowników. Za pomocą wbudowanej kamery śledzi ona działania użytkownika i automatycznie dostosowuje światło do sytuacji, tak by było odpowiednie do nauki, relaksu czy wzmożonego skupienia. Ponadto lampa jest wyposażona w kontroler, który przypomina użytkownikowi, że powinien skoncentrować się na nauce, gdy ten korzysta ze smartfonu lub drzemie. W ramach aplikacji lampa oferuje także dokumentację tego, jak użytkownik się uczył: w formie historii oraz wideo poklatkowego.

SnailSound

"SnailSound" to asystent dla osób mających problemy ze słuchem, w którego skład wchodzi aplikacja i słuchawka douszna. Aplikacja analizuje preferowane przez użytkownika dźwięki (określone na podstawie informacji zwrotnej) za pomocą prostych testów słuchu, a następnie kalibruje je tak, by stały się wyraźniejsze. Inteligentne nieliniowe wzmocnienie oraz adaptacyjne, oparte na AI algorytmy wyciszające hałas sprawiają, że SnailSound jednocześnie amplifikuje zbyt ciche dźwięki i blokuje hałasy w tle, zapewniając osobom słabosłyszącym lepsze wrażenia bez konieczności inwestowania w kosztowne aparaty słuchowe.