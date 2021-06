AI, chmura i komputery kwantowe - jak działa polski IBM Lab

Laboratorium IBM w Krakowie stanowi ważny punkt na mapie rozwoju nowych technologii. To stąd w świat płyną patenty, a w tle rozwijane są pomysły, które zaczynają wchodzić w naszą codzienność. O misji IBM i jej znaczeniu na polskim rynku Interia rozmawia ze Sławomirem Kumką, szefem polskiego działu R&D Lab w IBM.

"Kraków jest miejscem strategicznym na mapie centrów R&D IBM. To właśnie w Polsce rozwijamy technologie stojące za sztuczną inteligencją, platformą chmurową oraz rozwiązaniami big data. IBM Lab w Krakowie ma również spory wkład w ilość corocznych, opublikowanych patentów - mówi Kumka, szef polskiego działu R&D Lab w IBM". - powiedział w rozmowie z Interią Sławomir Kumka, szef polskiego działu R&D Lab w IBM.



I jestem w stanie w to uwierzyć. Amerykanie jak magnes przyciągają talenty na krakowskim rynku, który od lat stoi bardzo mocno w szeroko pojętym sektorze IT. Ostatni 2021 Krakow IT Market Report jasno wskazuje na to, że w Stolicy Małopolski sektor IT daje pracę nawet 50 tys. osób.

IBM rozpycha się więc na rynku. Firma wciąż poszukuje specjalistów, którzy zasilą jej szeregi. Kanałem wejścia nie pozostają jednak tylko i wyłącznie klasyczne ogłoszenia rekrutacyjne.

"Oprócz portali “pracowych" rozpoczęliśmy współpracę z technikami i szkołami średnimi. Chcemy edukować młodzież i pozyskiwać potencjalnych pracowników, którzy są obecnie na studiach lub będą je niebawem kończyć. IBM stawia na Open P-TECH, pokazujemy technologię i inspirujemy niezdecydowane osoby, które dopiero zaczynają swoją karierę. W przyszłości takich inicjatyw ze strony IBM Lab będzie jeszcze więcej." - zapewniał w rozmowie Sławomir Kumka.

Podejście to wydaje się więc słuszne i perspektywiczne. Zanim quantum computing i sztuczna inteligencja rozwiną się na dobre, jednocześnie wchodząc na szeroki rynek komercyjny, minie co najmniej kilka lat. Krakowski IBM Lab chce więc zabezpieczyć sobie możliwie największe talenty, które będą odgrywały kluczową rolę w tej przemianie oraz dalszym rozwoju wspomnianych technologii.

Jak dostać się do środka? Potencjalnie chętnych na pracę w krakowskim laboratorium IBM nie ominie rozmowa techniczna, która zweryfikuje odpowiednie umiejętności. Sławomir Kumka zwrócił mi jednak uwagę na to, że firma nie chce “odsiewać" pracowników na tym etapie, a dawać im szansę. Drugą metodą na pracę przy projektach IBM Lab jest staż, który pozwala na budowanie umiejętności w dłuższej perspektywie.

IBM jest przekonany, iż potrafi i będzie potrafił konkurować z innymi na dynamicznie zmieniającym się rynku w obliczu nowych technologii. Liczba pomysłów, patentów i sposobów na dalszy rozwój krakowskiego laboratorium zdaje się to tylko i wyłącznie potwierdzać.

