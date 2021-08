Transwing - ciekawe podejście do pojazdów pionowego startu i lądowania

VTOL Transwing wykorzystuje unikalną i opatentowaną przez PteroDynamics konstrukcję modułowego skrzydła, które jest w stanieć płynnie rozkładać się w trakcie lotu. Dzięki temu sam pojazd jest w stanie przejść z formy wiropłatowca, w pełnoprawny samolot.

Mechanizm polega na specjalnych napędach przymocowanych do skrzydeł. To właśnie one, dzięki przyłączeniu zewnętrznej konstrukcji skrzydła do kadłuba, przy pomocy specjalnych przegubów pozwalają na ruch skrzydeł w trakcie lotu.

Transwing może zatem rozpocząć swój lot od pionowego startu, by już w trakcie przemieszczania się, przejść w tzw. formę przelotową, jak w przypadku standardowego samolotu śmigłowego. Co więcej - w każdym momencie może on powrócić do poprzedniego ustawienia śmigieł i skrzydeł, co umożliwi szybkie i sprawne pionowe lądowanie w ciasnych pomieszczeniach, zupełnie jak w przypadku drona. Całość umożliwia także szybsze i tańsze przewożenie pojazdu.

Obecnie firma PteroDynamics koncentruje się na stworzeniu prototypu w mniejszej skali. W późniejszym etapie przedsiębiorstwo chce wyprodukować pełnowymiarową konstrukcję testową.