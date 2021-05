Ten pojazd zmieni podróżowanie między miastami?

Niemiecka firma Volocopter zaprezentowała pojazd pionowego startu i lądowania, który może zmienić w przyszłości sposób myślenia o podróżowaniu pomiędzy miastami.

Reklama

Zdjęcie VoloCopter /materiały prasowe

Zaprezentowany przez firmę Volocopter pojazd VoloConnect to czteromiejscowy samolot o zasięgu około 100 kilometrów. Twórcy twierdzą, iż dzięki temu idealnie nadaje się on do łączenia przedmieść z miastami. Niemcy widzą także przyszłość transportu w swoim rozwiązaniu - głównie za sprawą jego możliwości do pionowego startu oraz lądowania.

Reklama

Volocopter wyjaśnił, iż oczekuje, że hybrydowy projekt VoloConnect będzie w stanie uzyskać odpowiednie certyfikaty na przestrzeni najbliższych 5 lat. Oprócz VoloConnect firma opracowuje także technologię VoloCity, która ma zadebiutować do 2023 roku w Singapurze oraz Paryżu - w tym przypadku będzie ona polegała na stworzeniu mniejszych samolotów transportujących pasażerów na krótkich dystansach.

VoloConnect będzie używany na trasach do 100 kilometrów przy zachowaniu prędkości na poziomie od około 180 do 250 km/h.

Wideo youtube

Niemiecka firma nie jest pierwszą, która pracuje nad podobnymi rozwiązaniami. Zarówno Uber, jak i Hyundai również przyglądają się latającym taksówkom nowej generacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowsze innowacje technologiczne francuskiej armii AFP