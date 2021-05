Technologia zamieni plastik w paliwo odrzutowe?

Naukowcy z WSU opracowali nową metodę, która przekształca odpady w paliwo do silników odrzutowych. Wszystko to w ciągu zaledwie godziny.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Naukowcy z Washington State University opracowali metodę, która pozwala wykorzystać tworzywa sztuczne oraz ich recykling do wytworzenia paliwa odrzutowego. Wszystko to w zaledwie jedną godzinę. W swoim badaniu zespół WSU nakreślił metodę przetwarzania 90 proc. plastiku w paliwo do silników odrzutowych. Naukowcy są przekonani, że ich nowy proces może stanowić bardzo potrzebną zachętę dla firm oraz inicjatyw związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych. Sprawa ma także przyczynić się do poprawienia jakości zmian klimatycznych.

Jednym z głównych problemów z jakimi boryka się maszyna do recyklingu, to sama metoda. W większości przypadków wykorzystuje ona topienie plastiku i nadaje mu nowy kształt. Proces ten obniża wartość ekonomiczną oraz jakość odzyskanego plastiku - to oznacza, że nie ma zbyt dużej zachęty do podobnych inicjatyw na świecie.

Proces katalityczny opracowany przez naukowców skutecznie przekształcił polietylen w paliwo do silników odrzutowych oraz na wysokowartościowe smary. Skalowanie samego rozwiązania ma być również łatwe w komercjalizacji.

