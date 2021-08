Tajna broń FBI trafia na sprzedaż - co to za samolot?

Cessna Citation Jet to lekki odrzutowiec, napędzany silnikami turbowentylatorowymi Pratt and Whitney. Samolot posiada zaawansowany system przyrządów pokładowych, a także został wyposażony w system nawigacyjny marki Garmin. Z uwagi na specyficzną konstrukcję powstało wiele różnych wersji maszyny - znacznie się od siebie różniących. Co ciekawe - jedną z nich dysponowało nawet FBI. Dlaczego został użyty czas przeszły? Z niewiadomych przyczyn, odrzutowiec trafił teraz na aukcję.

O tym, że wystawiony na aukcji samolot był niegdyś używany przez amerykański rząd, poinformował serwis BuzzFeed. Jak się okazało, oferta sprzedażowa wystawiona tak naprawdę na firmę lotniczą AWS Air, której placówka znajduje się w mieście Manassas w stanie Wirginia, docelowo odsyła do osoby ściśle powiązanej z FBI.

Reklama

Wbrew pozorom nie jest to zaskakujące. Federalne Biuro Śledcze dysponuje wieloma maszynami, zarejestrowanymi na niepowiązane przedsiębiorstwa, czy nawet całkowicie fałszywe osoby. Wśród nich jest sporo śmigłowców, ale nie brakuje także samolotów, takich jak wystawiona na aukcję Cessna.

Dalsze śledztwo ujawniło, że samolot przez wiele lat brał udział w wielu misjach obserwacyjnych. Wyposażony m.in. w zestaw kamer termowizyjnych, był świadkiem wielu działań karteli narkotykowych i gangów na terenie Kalifornii, Portoryko i Alabamy. Jego urządzenia monitorujące nagrały m.in. aresztowania, handel bronią czy branie brudnych pieniędzy. Serwis Buzzfeed poinformował również, że maszyna brała udział w monitorowaniu niedawnych protestów pod szyldem Black Lives Matter.

Wciąż nie jest jasne, dlaczego FBI postanowiło sprzedać samolot, przyznać jednak trzeba, że jego historia oraz dodatkowe wyposażenie mogą stanowić nie lada kąsek dla fanów lotnictwa. Chociaż na aukcji brakuje podanej ceny minimalnej, przed złożeniem oferty, witryna wymaga wpłaty depozytu o wysokości 100 000 dolarów.