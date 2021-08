Smartfon zapalił się w samolocie - pasażerowie zostali ewakuowani

Eksplozje i samozapłony smartfonów zawsze przyciągają wiele uwagi mediów i użytkowników. To dlatego, że takie urządzenie posiada niemal każdy, często ma je przy sobie i nosi bardzo blisko skóry. Wybuch lub zapalenie się smartfona może być przykre w skutkach i zostawić trwałe kontuzje na ciele użytkownika i osób znajdujących się w jego pobliżu. Świadkami samozapłonu smartfona byli pasażerowie samolotu linii Alaska Airlines, który pokonał trasę z Nowego Orleanu do Seattle.

Okazuje się, że sprawcą całego zamieszania był jeden z modeli Samsunga: “Mogę wam powiedzieć, że smartfon spalił się tak, że jest nie do rozpoznania. Jednakże w rozmowie z funkcjonariuszami Policji, pasażer przyznał, że był to Samsung A21. Nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić przez spojrzenie na szczątki urządzenia". - skomentował rzecznik lotniska w Seattle, Perry Cooper w rozmowie z The Seattle Times.

Naoczni świadkowie twierdzą, że to wyglądało tak, jakby ktoś uruchomił w kabinie maszynę do tworzenia dymu. Do incydentu doszło już po lądowaniu, więc załoga mogła sprawnie ewakuować wszystkich pasażerów. Na szczęście obyło się bez poważniejszych urazów. Ogień został ugaszony za pomocą gaśnicy, lecz nie są jeszcze znane dokładne przyczyny samozapłonu. Samsung nie zabrał głosu w sprawie.