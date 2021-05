Samolot z trzema skrzydłami - wizja przyszłości latania

Nowa koncepcja samolotu składającego się z trzech par skrzydeł miałaby zmienić ilość zużywanego paliwa podczas lotu. Już sam render takiego pojazdu wygląda bardzo interesująco.

Reklama

Zdjęcie SE200 /materiały prasowe

Firma SE Aeronautics zaprezentowała nową koncepcję jumbo jeta, który miałby wykorzystywać do latania trzy pary skrzydeł. Na tyle samolotu znalazłoby się miejsce dla dwóch silników odrzutowych. Cały prototyp został oznaczony jako SE200 i może pomieścić do 264 pasażerów. Firma chwali się, że ich konstrukcja miałaby zużywać podczas lotu nawet o 70 proc. mniej paliwa niż obecnie dostępne samoloty. Wszystko to przy możliwości podróżowania z prędkością na poziomie 0.90 mach na odległość niecałych 17 tys. kilometrów.

Reklama

Dodatkowe skrzydło zapewni więc nie tylko większą siłę nośną, ale również skróci dystans potrzebny do startu oraz lądowania. W ten sposób SE200 mógłby być kompatybilny z większą ilością lotnisk, bez konieczności dopasowywania ich infrastruktury.

Prezentacja wideo projektu:

Wideo youtube

Warto pamiętać, że póki co, to wszystko to jedynie koncepcja. Jeśli firma SE Aeronautics będzie chciała wprowadzić swój pomysł w życie - całość zajmie jeszcze mnóstwo czasu. Włącznie ze zdobyciem odpowiednich certyfikatów oraz licencji pozwalających na komercyjne działanie.



Zdjęcie SE200 - czy tak może wyglądać przyszłość samolotów? / materiały prasowe