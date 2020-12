Samolot na wodór Airbus - nowy rozdział w branży lotniczej?

Airbus podzielił się większą ilością informacji dotyczących swojego nowego samolotu, który miałby być napędzany wodorem. Platforma będzie rozwijana w ramach projektu ZEROe.

Airbus już od dawna opracowuje pomysły i rozwiązanie, które mają w przyszłości pomóc producentowi uwolnić się od paliwa lotniczego. Tym razem przedsiębiorstwo zdradziło więcej na temat projektu ZEROe - samolotu napędzanego wodorem. Nowa, bezemisyjna konstrukcja napędzana klasycznymi śmigłami może być czymś innym niż samoloty, które można obecnie zobaczyć na pasie startowym - czytamy w oficjalnej informacji prasowej Airbusa.

We wrześniu 2020 roku pojawiły się inne informacje ze strony europejskiego producenta, które zakładają, iż Airbus będzie w stanie stworzyć do 2035 roku pełnoprawny samolot pasażerski napędzany wodorem. W ramach tego typu ogłoszenia, Airbus przedstawił trzy koncepcje nowych samolotów: krótkodystansowy, regionalny i samolot typu "blended-wing".

Do 2025 roku Airbus ma wybrać jeden z projektów i zacząć jego rozwój. Bardzo możliwe, że nowy samolot latający w oparciu o wodór będzie napędzany zupełnie nowym śmigłem - oprócz nich na pokładzie znajdzie się także silnik elektryczny, ogniwa paliwowe oraz specjalny układ chłodzenia. Konfiguracja nowego rodzaju śmigieł ma także według Airbusa pozwolić na ich znacznie łatwiejszy serwis oraz konserwację. W swoich planach, Airbus chciałby, aby samolot latający na wodór mógł korzystać ze specjalnych zbiorników z paliwem. Te mogłyby być dołączane do samolotu w osobnej postaci - niezależnie od miejsca lądowania.

Nowy rodzaj silników oraz konstrukcji samego samolotu jest dobrym wyjściem do tego, aby stworzyć maszynę, która faktycznie będzie w stanie działać i będzie mogła zostać wprowadzona do szerokiej eksploatacji. Nowy projekt Airbusa jest zgodny z planami Komisji Europejskiej, która do 2035 roku chciałaby zobaczyć na niebie bezemisyjny samolot pasażerski.

