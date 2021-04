Pasażer wrzucił monety do silnika. Powód? Aż trudno uwierzyć

Nietypowa sytuacja miała miejsce w Chinach. Jeden z pasażerów wrzucił monety do silnika samolotu tak, aby miały one… przynieść szczęście podczas podróży.

Zdjęcie Monety wrzucone do silnika / fot. 北部湾航空/Weibo /materiał zewnętrzny

Lot, który został zaplanowany z Weifang do Shangdong w Chinach został anulowany. Powodem było wrzucenie przez pasażera monet do silnika, które według niego miały przynieść szczęście załodze oraz współtowarzyszom podróży. Monety zawinięte w czerwony papier zostały zauważone na asfalcie przez pracowników pasa startowego. Jeśli nikt nie zwróciłby na nie uwagi, sytuacja mogłaby stać się dramatyczna. Monety wrzucone do silnika mogą go bez problemu uszkodzić powodując kłopoty podczas lotu. Załoga została jednak ostrzeżona o niebezpieczeństwie, a sami pasażerowie zostali poinformowani, aby wysiąść z samolotu ze względów bezpieczeństwa. Lot został odwołany, a ponad 140 osób musiało czekać na następny samolot przez kilkanaście godzin.

Mężczyzna, który przyznał się do wrzucenia sześciu monet do silnika został zatrzymany przez policję. Po dokładnych kontrolach udało się odzyskać wszystkie sześć monet. To nie pierwsza sytuacja tego typu, która miała miejsce. W styczniu 2020 roku inny pasażer został zmuszony do zapłacenia 17 tys. dolarów kary po wykonaniu podobnej czynności.

Co się stanie, kiedy monety dostaną się do silnika? Tego dokładnie nie wiadomo - uszkodzenia mogą być naprawdę różne, od delikatnych po bardzo poważne. Wystarczy zobaczyć, co dzieje się z silnikiem, kiedy trafią w niego ptaki. To najbardziej popularny incydent lotniczy związany najczęściej ze startem i lądowaniem samolotu. Sytuacja z ptakami doprowadziła do "cudu nad rzeką Hudson" - po uderzeniu gęsi w samolot linii American Airlines, oba silniki straciły moc, a samolot został zmuszony do lądowania na wodzie. Brakowało dosłownie niewiele, aby sytuacja zakończyła się tragicznie.

Zatrzymany pasażer odpowiedzialny za wrzucenie monet do silnika będzie miał na pewno czas, aby zastanowić się nad swoim zachowaniem. Tego typu zachowanie jest bowiem skrajnie nieodpowiedzialne i maksymalnie niebezpieczne.

